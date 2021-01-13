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Формула 1 / Новость

Стролл-старший поставил Aston Martin задачу на два ближайших года

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Стролл-старший поставил Aston Martin задачу на два ближайших года
Автор:
, Ответственный редактор

По словам владельца команды из Сильверстоуна, ее пилоты должны уже в сезоне-2021 одержать несколько побед

В конце 90-х пилоты Jordan выиграли три Гран При. С тех пор коллектив несколько раз менял название и собственников, гонщики время от времени поднимались на подиум – но вновь стать сильнейшим никому из них не удавалось. 

Лишь в конце 2020-го Серхио Перес одержал победу в богатой на события гонке в Бахрейне. Она стала высшей точкой в истории Racing Point – с нового сезона команда сменит название и цвета, став Aston Martin Racing.

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Как рассказал владелец проекта Лоуренс Стролл, он рассчитывает на ощутимый рост результатов в 2021 году – и еще большего прогресса в 2022-м. 

«Думаю, первым шагом к успеху станут регулярные подиумы и несколько побед в следующем чемпионате, – сказал канадский бизнесмен в интервью сетевому изданию RaceFans. – Мы уже видели, что способны на такое. 

Еще через год последует второй шаг – постоянно участвовать в борьбе лидеров». 

Он добавил: «Считаем ли мы, что можем опередить Mercedes? Определенно, не в ближайшем сезоне. Мы остаемся реалистами.

Знаете, с 2022 года вступят в силу новые правила, но нам пока не вполне ясно, что они принесут. Цель в том, чтобы сделать борьбу в пелотоне более плотной. Но получится ли?

Если да – полагаю, мы сможем побороться с любым соперником. Не только Mercedes, но и Ferrari с Red Bull надо готовиться к серьезному сражению».

Прошедший сезон Racing Point завершила на лучшем в своей истории четвертом месте. У команды отобрали 15 очков за нелегальное копирование идей Mercedes, потому она уступила семь баллов соперникам из McLaren. Отставание от двух лидеров оказалось куда больше: 378 очков от Mercedes и 124 от Red Bull.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Aston Martin Racing , Racing Point
Автор Александр Кабановский

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