Стролла заподозрили в нарушении правил. Поул под угрозой
Судьи Гран При Турции вызвали гонщика Racing Point для изучения эпизода в зоне действия желтых флагов
Суббота на «Истанбул-парке» завершилась неожиданной победой Лэнса Стролла, который на сырой трассе смог опередить всех конкурентов и впервые в карьере завоевать поул.
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Однако после завершения сессии судьи FIA сообщили, что канадец должен явиться к ним для разбора эпизода в третьем сегменте. По ходу того самого круга, на котором он показал лучшее время, Лэнс проехал мимо желтых флагов в седьмом повороте.
Если будет установлено. что он недостаточно сбросил скорость, это приведет к штрафу и потере стартовых позиций. Подобная история в этом году уже имела место с Льюисом Хэмилтоном в Шпильберге.
Разбирательство начнется в 18:30 по местному времени, которое совпадает с московским.
Желтые флаги в седьмом повороте появились – по иронии судьбы – из-за ошибки другого пилота Racing Point Серхио Переса.
Также FIA подтвердила, что расследует действия Ландо Норриса в зоне желтых флагов – на этот раз речь идет про эпизод в первом сегменте, когда улетел с трассы Николя Латифи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Лэнс Стролл
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Люк Смит