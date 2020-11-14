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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Стролла заподозрили в нарушении правил. Поул под угрозой

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Стролла заподозрили в нарушении правил. Поул под угрозой
Автор:
, Редактор Ф1

Судьи Гран При Турции вызвали гонщика Racing Point для изучения эпизода в зоне действия желтых флагов

Суббота на «Истанбул-парке» завершилась неожиданной победой Лэнса Стролла, который на сырой трассе смог опередить всех конкурентов и впервые в карьере завоевать поул. 

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Однако после завершения сессии судьи FIA сообщили, что канадец должен явиться к ним для разбора эпизода в третьем сегменте. По ходу того самого круга, на котором он показал лучшее время, Лэнс проехал мимо желтых флагов в седьмом повороте. 

Если будет установлено. что он недостаточно сбросил скорость, это приведет к штрафу и потере стартовых позиций. Подобная история в этом году уже имела место с Льюисом Хэмилтоном в Шпильберге. 

Разбирательство начнется в 18:30 по местному времени, которое совпадает с московским.  

Желтые флаги в седьмом повороте появились – по иронии судьбы – из-за ошибки другого пилота Racing Point Серхио Переса. 

 

Также FIA подтвердила, что расследует действия Ландо Норриса в зоне желтых флагов – на этот раз речь идет про эпизод в первом сегменте, когда улетел с трассы Николя Латифи. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Люк Смит

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