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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Стролла по ошибке выпустили в Q2 на старых шинах

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Стролла по ошибке выпустили в Q2 на старых шинах
Автор:
, редактор

Racing Point испортила квалификацию сыну своего владельца

Лэнс Стролл стал лишь 13-м в квалификации Гран При Бахрейна, при том, что его напарник Серхио Перес занял пятое место. Сразу после завершения сегмента Стролл сказал команде по радио, что им нужно обсудить недопонимание. 

Журналистам канадец рассказал, что на единственную попытку во втором сегменте его выпустили на старых шинах, так как прежде его круг был сорван красным флагом.

«У нас стояли не те шины, – сказал Стролл. – Но в этом никто не был виноват. Думаю, было какое-то недопонимание. Мы думали, у нас хватит времени на два заезда в Q2, но хватило только на один. И мы провели его на старом комплекте Medium, потому что использовали один в Q1 и успели выехать на круг до красного флага [в Q2].

И потом мы выехали на тех же шинах. У других были свежие шины, у нас не было шанса даже приблизиться к ним. К сожалению, решение было плохим».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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