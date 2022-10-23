Стролла наказали за аварию с Алонсо. В Мехико его переставят на три позиции
Судьи FIA постановили, что именно Лэнс несет ответственность за столкновение, от которого он сам пострадал больше всех
Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо стали участниками самого серьезного происшествия Гран При США. На 22-м круге, сразу после рестарта, двукратный чемпион мира попробовал обогнать соперника на задней прямой трассы в Остине, но тот стал смещаться в сторону, что привело к контакту между машинами.
Alpine подбросило в воздух, а Aston Martin откинуло поперек прямой в барьер. Гонщики не пострадали, а Фернандо даже удалось вернуться на пит-лейн и после ремонта финишировать седьмым.
Стролл продолжить гонку не смог – и заявил, что не видит своей вины в случившемся.
Судьи FIA после бесед с обоими гонщиками не поддержали эту позицию. По их мнению, прежде всего в аварии виноват именно Лэнс. На следующем этапе в Мехико он потеряет три стартовые позиции.
Вердикт гласит: «Не вызывает сомнений, что гонщик машины №18 [Стролл] совершил запоздалый маневр влево, реагируя на попытку обгона со стороны гонщика машины №14 [Алонсо],
Судьи установили, что именно гонщик машины №18 прежде всего виноват в случившемся».
Также гонщику Aston Martin добавили два штрафных балла, после чего их общее число за последние 12 месяцев достигло пяти. Дополнительные санкции, прописанные в правилах, начинаются с отметки в 12 баллов.
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