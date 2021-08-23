Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin

Британское управление по финансовому надзору рассмотрит обстоятельства покупки руководителем Mercedes Тото Вольфом акций компании Aston Martin. Об этом сообщило канадское издание Journal de Montreal.

Напомним, Вольф стал владельцем небольшого пакета акций в апреле 2020 года. Тогда это спровоцировало слухи, что австриец может стать генеральным директором всей британской компании – ключевым владельцем которой в тот момент готовился стать Лоуренс Стролл (именно с этим связано недавнее переименование принадлежащей канадцу команды Ф1 Racing Point в Aston Martin). В итоге Вольф не стал менять работодателя и назвал приобретенные акции своими частными инвестициями. А компанию Aston Martin возглавил другой выходец из Mercedes – бывший руководитель подразделения AMG Тобиас Моерс.

Переход компании под контроль Стролла привел к заметному росту стоимости акций Aston Martin. Это дало основания предположить, что канадец и австриец могли стать участниками т.н. инсайдерской торговли. Так называют ситуацию, когда с целью совместного получения прибыли одно лицо делится с другим конфиденциальными сведениями, которые, будучи обнародованы позже, приведут к росту или падению стоимости акций.

Изначально ситуацией с акциями Aston Martin заинтересовалось немецкое федеральное управление финансового надзора – которое передало материалы дела британцам, так как котировки акций автопроизводителя определяются на Лондонской фондовой бирже.

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