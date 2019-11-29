Стролл: Williams и Racing Point – из разных категорий

Лэнс Стролл проводит третий сезон в Формуле 1 и первый – в составе Racing Point. В прошлом году, выступая за Williams, он набрал всего 6 очков и оказался в общем зачете 18-м. Сейчас канадец с 21-м баллом занимает 15-ю позицию – и, по словам спортсмена, разница между двумя командами огромна.

«Разница очень велика, как будто бы это разные категории, – сказал Стролл. – Я вижу разницу в скорости. Да просто посмотрите на таблицу! Тут гораздо более конкурентоспособная команда, отличная команда инженеров. С этими парнями очень здорово работать. Мы все в предвкушении следующего года, уже ждем его. У нас есть кое-что, что не удалось сделать в этом году и что надо обязательно сделать в следующем».

Стролл на 25 очков и 5 позиций отстает от своего напарника Серхио Переса. Основную причину он видит в своих неудачах по субботам: Лэнс проигрывает партнеру в квалификационной дуэли со счетом 3:17.

«В целом он сильнее в квалификациях, – сказал канадец. – Над этим я буду работать в следующем году. В большинстве случаев в этом году он меня превзошел, мне надо над этим трудиться. И да, дело также в опыте. У меня другой стиль езды, другой подход – как и у всех пилотов. И надо работать, чтобы использовать свои сильные стороны максимально».

Дополнительная информация: Олег Карпов