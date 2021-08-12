Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Второй пилот Mercedes

Общепризнанно, что на место напарника Льюиса Хэмилтона претендуют только два пилота: Валттери Боттас и Джордж Расселл. Первый уже пять лет верой и правдой служит оруженосцем непобедимого британца, но в условиях возродившейся конкуренции уже не кажется сильным бойцом.

Второй завершает трехлетнюю стажировку в Williams и должен выходить на новый уровень. Но поговаривают, что его рядом с собой не хочет видеть сам Хэмилтон. Дескать, лучше покорный Боттас, чем дерзкий Расселл.

Неожиданный выход из ситуации нашел – кто бы вы думали? – Жак Вильнев. По его версии место в Mercedes должен занять Лэнс Стролл. Объяснение? У папы Лэнса тесные связи с Тото Вольфом, ездить хуже Боттаса у Стролла-младшего не получится, а опасности для Хэмилтона он не представляет. Логику Вильнева оспорить трудно, но представить Стролла в Mercedes – еще труднее. Впрочем, чем Тото не шутит.

Лэнс Стролл, Aston Martin F1 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Увольнение Риккардо

Дэн проводит в McLaren первый сезон и мало кто поверит в его скорое увольнение. Даже учитывая текущие результаты австралийца. Однако, слухи ходят.

Кандидатом на место Риккардо уже называли Пьера Гасли. У француза, правда, еще два года по контракту с Red Bull и Хельмут Марко может уморить его в Фаэнце до полной потери амбиций. Но сам Пьер наверняка бы с радостью переехал в Уокинг, да и денег попросил меньше Дэна.

Альтернативным кандидатом можно было бы назвать Джорджа Расселла. Связи McLaren и Mercedes отработаны десятилетиями, да и сам британец твердит, что в 2022-м поедет за машину с немецким мотором. Если вдруг в Брэкли не выгорит, то почему бы не Уокинг?

Пьер Гасли, AlphaTauri, Даниэль Риккардо, McLaren Фото: Motorsport Images

Загадка Alfa Romeo

Швейцарская конюшня с итальянской этикеткой остается единственной в Ф1, которая открыто говорит о двух свободных местах на следующий сезон. Райкконена и Джовинацци пока не уволили, но Фредерик Вассер заявил о готовности избавиться от обоих.

Кандидатов на их места – тьма. Тут и Боттас на грани увольнения, и жаждущий возвращения Алекс Элбон, и стройные ряды воспитанников Ferrari со Шварцманом и Илоттом во главе, и собственный протеже Sauber Тео Пуршер, и поминаемый в любом контексте Нико Хюлькенберг... Но пока все видится так, что Джовинацци оставят, а Райкконену позволят решить свою судьбу самому.

Читайте также: Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing Фото: FIA Pool

Место в Williams

Николя Латифи, вроде бы, в ближайшее время будет подтвержден на 2022 год, но уход Джорджа Расселла из Гроува остается весьма вероятным. Учитывая, что в этом году команда даже ушла с последнего места в Кубке конструкторов, а к следующему готовит серьезный рывок – кандидатов у Williams тоже тьма.

Естественно, в списке есть все те же Боттас с Хюлькенбергом. А еще Элбон и Даниил Квят, что не может не радовать российских болельщиков. Кроме них, поговаривают о многих потенциальных новичках Ф1.

Mercedes, вроде бы, пропихивает в команду лидера Формулы Е Ника де Вриса. Сама Williams может сделать ставку на Джека Эйткена. А Renault хотела бы подыскать место своему воспитаннику Гуанью Чжоу. Так что если Йост Капито захочет сдать кокпит в аренду, съемщик найдется.

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

***

Сейчас самыми доступными выглядят четыре места (1 в Mercedes, 1 в Williams и 2 в Alfa Romeo). Конечно, недавно были слухи о замене Юки Цуноды на другого воспитанника Red Bull в Alfa Romeo. Ходят слухи об уходе Чеко Переса из Red Bull. Появлялась информация об Эстебане Оконе в Mercedes. Да и Мик Шумахер, вроде бы, не хочет засиживаться в Haas.

Однако Хельмут Марко, скорее всего, сохранит составы своих команд в неприкосновенности. Alpine вряд ли отдаст Окона, а Шумахер из Haas может перейти максимум в Alfa Romeo, что не бог весть какой шаг наверх.

Так что пока об этих раскладах даже гадать сложно. Главное, помните – глупый сезон на неспроста называют глупым. Но иногда и в многочисленных слухах блестит кусочек правды.