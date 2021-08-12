Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году Следующая / Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля
Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Автор:
, редактор

Как изменится состав команд в 2022 году?

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Второй пилот Mercedes

Общепризнанно, что на место напарника Льюиса Хэмилтона претендуют только два пилота: Валттери Боттас и Джордж Расселл. Первый уже пять лет верой и правдой служит оруженосцем непобедимого британца, но в условиях возродившейся конкуренции уже не кажется сильным бойцом. 

Второй завершает трехлетнюю стажировку в Williams и должен выходить на новый уровень. Но поговаривают, что его рядом с собой не хочет видеть сам Хэмилтон. Дескать, лучше покорный Боттас, чем дерзкий Расселл. 

Неожиданный выход из ситуации нашел – кто бы вы думали? – Жак Вильнев. По его версии место в Mercedes должен занять Лэнс Стролл. Объяснение? У папы Лэнса тесные связи с Тото Вольфом, ездить хуже Боттаса у Стролла-младшего не получится, а опасности для Хэмилтона он не представляет. Логику Вильнева оспорить трудно, но представить Стролла в Mercedes – еще труднее. Впрочем, чем Тото не шутит. 

Читайте также:

Лэнс Стролл, Aston Martin F1

Лэнс Стролл, Aston Martin F1

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Увольнение Риккардо

Дэн проводит в McLaren первый сезон и мало кто поверит в его скорое увольнение. Даже учитывая текущие результаты австралийца. Однако, слухи ходят. 

Кандидатом на место Риккардо уже называли Пьера Гасли. У француза, правда, еще два года по контракту с Red Bull и Хельмут Марко может уморить его в Фаэнце до полной потери амбиций. Но сам Пьер наверняка бы с радостью переехал в Уокинг, да и денег попросил меньше Дэна. 

Альтернативным кандидатом можно было бы назвать Джорджа Расселла. Связи McLaren и Mercedes отработаны десятилетиями, да и сам британец твердит, что в 2022-м поедет за машину с немецким мотором. Если вдруг в Брэкли не выгорит, то почему бы не Уокинг?

Читайте также:

Пьер Гасли, AlphaTauri, Даниэль Риккардо, McLaren

Пьер Гасли, AlphaTauri, Даниэль Риккардо, McLaren

Фото: Motorsport Images

Загадка Alfa Romeo

Швейцарская конюшня с итальянской этикеткой остается единственной в Ф1, которая открыто говорит о двух свободных местах на следующий сезон. Райкконена и Джовинацци пока не уволили, но Фредерик Вассер заявил о готовности избавиться от обоих. 

Кандидатов на их места – тьма. Тут и Боттас на грани увольнения, и жаждущий возвращения Алекс Элбон, и стройные ряды воспитанников Ferrari со Шварцманом и Илоттом во главе, и собственный протеже Sauber Тео Пуршер, и поминаемый в любом контексте Нико Хюлькенберг... Но пока все видится так, что Джовинацци оставят, а Райкконену позволят решить свою судьбу самому.

Читайте также:

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Фото: FIA Pool

Место в Williams

Николя Латифи, вроде бы, в ближайшее время будет подтвержден на 2022 год, но уход Джорджа Расселла из Гроува остается весьма вероятным. Учитывая, что в этом году команда даже ушла с последнего места в Кубке конструкторов, а к следующему готовит серьезный рывок – кандидатов у Williams тоже тьма.

Естественно, в списке есть все те же Боттас с Хюлькенбергом. А еще Элбон и Даниил Квят, что не может не радовать российских болельщиков. Кроме них, поговаривают о многих потенциальных новичках Ф1. 

Mercedes, вроде бы, пропихивает в команду лидера Формулы Е Ника де Вриса. Сама Williams может сделать ставку на Джека Эйткена. А Renault хотела бы подыскать место своему воспитаннику Гуанью Чжоу. Так что если Йост Капито захочет сдать кокпит в аренду, съемщик найдется.

Читайте также:

Джордж Расселл, Williams FW43B

Джордж Расселл, Williams FW43B

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

***

Сейчас самыми доступными выглядят четыре места (1 в Mercedes, 1 в Williams и 2 в Alfa Romeo). Конечно, недавно были слухи о замене Юки Цуноды на другого воспитанника Red Bull в Alfa Romeo. Ходят слухи об уходе Чеко Переса из Red Bull. Появлялась информация об Эстебане Оконе в Mercedes. Да и Мик Шумахер, вроде бы, не хочет засиживаться в Haas. 

Однако Хельмут Марко, скорее всего, сохранит составы своих команд в неприкосновенности. Alpine вряд ли отдаст Окона, а Шумахер из Haas может перейти максимум в Alfa Romeo, что не бог весть какой шаг наверх. 

Так что пока об этих раскладах даже гадать сложно. Главное, помните – глупый сезон на неспроста называют глупым. Но иногда и в многочисленных слухах блестит кусочек правды.

Поделились
Комментарии
Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Предыдущая новость

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Следующая новость

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

1 ч
2
Формула 1

Тодт рассказал о последствиях травмы Михаэля Шумахера

1 дн
3
Формула 1

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

1 дн
4
Формула 1

«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull

6 ч
5
Формула 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

1 дн
Самое важное:
Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля
Формула 1

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

58мин
Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

1 ч
Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

4 ч
Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун
Формула 1

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун

5 ч
Президент FIA про аварию Макса и Льюиса: Это гонки
Формула 1

Президент FIA про аварию Макса и Льюиса: Это гонки

6 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун Гран При Венгрии
Формула 1

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун

Президент FIA про аварию Макса и Льюиса: Это гонки
Формула 1

Президент FIA про аварию Макса и Льюиса: Это гонки

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас предсказал себе пик карьеры Гран При Венгрии
Формула 1

Боттас предсказал себе пик карьеры

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена
Формула 1

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Williams Больше от
Williams
Де Врис: Williams? Формально я в Mercedes Гран При Венгрии
Формула 1

Де Врис: Williams? Формально я в Mercedes

Williams: Мы больше не зависим от денег пилотов
Формула 1

Williams: Мы больше не зависим от денег пилотов

Тиктум назвал Латифи какашкой после увольнения
Формула 1

Тиктум назвал Латифи какашкой после увольнения

Самое читаемое Сегодня

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Тодт рассказал о последствиях травмы Михаэля Шумахера
Формула 1 Формула 1

Тодт рассказал о последствиях травмы Михаэля Шумахера

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу
Формула 1 Формула 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун
Формула 1 Формула 1

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля
Формула 1 Формула 1

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Самое важное:

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля
Формула 1 Формула 1

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун
Формула 1 Формула 1

Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.