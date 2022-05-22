Стролл увидел в своем провале доказательство невиновности команды

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Aston Martin привезла в Барселону серьезно обновленные болиды, которые по своей аэродинамической форме оказались подозрительно похожи на Red Bull. Упреки в копировании подкреплялись еще и тем, что Aston Martin ранее переманила у «Быков» некоторых сотрудников.

В FIA, впрочем, не нашли нарушений. А гонщик Aston Martin Лэнс Стролл и вовсе нашел оригинальное доказательство невиновности своей команды: мол, если бы копировали, то оказались бы быстрее.

«Если бы мы действительно скопировали Red Bull, то были бы на две секунды с круга быстрее, – заявил канадец. – Но у нас проблемы с балансом машины, нам не хватает сцепления. Да, у нас принципиально иная аэродинамика, другой дорожный просвет, другие настройки. И нам еще предстоит разобраться с с тем, как это работает.

Надеюсь, что мы просто что-то упустили. На прошлом этапе мы прорвались в финал квалификации, а в Испании вылетели из первого сегмента. Мы откатились далеко назад».