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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Стролл стартовал первым, но финишировал девятым. Racing Point все объяснила

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Стролл стартовал первым, но финишировал девятым. Racing Point все объяснила
Автор:
, редактор

Провал Лэнса смогли оправдать

Лэнс Стролл стартовал первым на Гран При Турции и лидировал большую часть гонки. Однако затем темп канадца упал и позволил соперникам к нему приблизиться. После второго пит-стопа Стролл стал жаловаться на проблемы с шинами и в итоге финишировал девятым.

После гонки Racing Point выяснила, что причиной западения темпа стало повреждение нижней части переднего крыла, которое команда не заметила на пит-стопе. Это подтверждается значительной потерей прижимной силы, замеченной в данных с машины Стролла.

«Лэнс жаловался на плохую работу шин, недостаточную поворачиваемость и зернение резины начиная с 17 круга, – говорится в заявлении команды. – После пит-стопа на 36-м круге для решения проблем с резиной, ситуация стала только хуже. Одна из направляющих разболталась и застряла так, что блокировала прижимную силу. А недостаток прижимной силы еще сильнее портил резину.

Собранные по ходу гонки данные подтвердили, что была сильная потеря прижимной силы в передней части болида. Но сверху повреждения крыла не были видны. А учитывая плохое сцепление с асфальтом, было трудно понять, верны ли наши данные 

Только после гонки, когда машина вернулась в боксы, мы увидели повреждение».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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