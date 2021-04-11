Канадская компания CBRE, осуществляющая посредничество в сделках при продаже недвижимости, объявила о поиске покупателей на гоночную трассу «Мон-Треблан» неподалеку от одноименного населенного пункта (провинция Квебек). Заявки от потенциальных покупателей компания принимает до 15 апреля этого года.

Известно, что владельцем автодрома в настоящий момент является компания, которая контролируется Лоуренсом Строллом, отцом пилота Формулы 1 Лэнса Стролла и владельцем гоночной команды Racing Point, в межсезонье переименованной в Aston Martin.

Напомним, что в прошлом «Мон-Треблан» дважды принимала канадский этап Формулы 1 – в 1968 (именно в этом году сделано заглавное фото) и 1970 годах. Канадский предприниматель стал владельцем трека в 2000 году, после чего провел реконструкцию трассы с целью сделать ее соответствующей стандартам FIA. Результатом стало проведение на автодроме этапов заметных континентальных соревнований – после примерно двадцатилетней паузы.

Последним престижным турнирном, который провел свой этап на трассе, была серия ChampCar (предшественница нынешней серии IndyCar) – в 2007 году заезд закончился победой экс-пилота Ф1, голландца Роберта Доорнбоса. В последние годы самым заметным событием на автодроме был национальный чемпионат по картингу.

Местные власти оценивают трассу в 8,5 миллионов долларов – однако эксперты в сфере автоспорта считают, что реальная сумма сделки будет гораздо больше.