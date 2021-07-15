Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin
Владелец команды доволен работой Себастьяна
Себастьян Феттель перешел в Aston Martin прошедшей зимой. За первые четыре Гран При он не набрал ни одного очка, но затем прибавил и даже завоевал подиум в Баку.
Владелец команды Лоуренс Стролл отметил, что платит Феттелю больше любого другого сотрудника, и теперь Себастьян стал отрабатывать свой гонорар.
«Он начал медленно, но теперь набрал скорость, – сказал Стролл. – Думаю, его медленный старт был связан с нашими проблемами на тестах, где у нас было очень мало заездов. И на его полтора дня выпали все возможные неурядицы. Так что у него просто не было времени поездить. Да, он наш самый дорогой сотрудник. Но он отлично работает».
В 2021 году зарплата Феттеля составляет 15 млн долларов в год.
Стролл-старший также лестно высказался о втором пилоте команды, своем сыне Лэнсе Стролле:
«Ему всего 22 года. У него уже был поул и несколько подиумов, а в этом году он примерно на равных борется с Себастьяном. Так что я не беспокоюсь за скорость Лэнса. С возрастом он наберется опыта и станет сильнее. Мне нечего переживать».
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