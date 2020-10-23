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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке

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Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке
Автор:
, Главный редактор

Обе команды высказывают сходные мнения о причинах инцидента, но по-разному распределяют вину между пилотами

Одним из наиболее ярких моментов первого дня Гран При Португалии стала авария с участием Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла.

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Канадец и голландец столкнулись примерно за 25 минут до окончания сессии на подходе к апексу первого поворота трассы. Оба автомобиля в этот момент были обуты в шины Soft, при этом гонщик Red Bull начинал свой быстрый круг, а пилот Racing Point – только что завершил.

«Он, *****, что, слепой? – прокомментировал ситуацию голландец по радио. – Да что, *****, с ним не так? Господи! Что за тормоз. Есть повреждения. Что за даун, честное слово. Он ****** свой круг, я в это время готовлюсь к своему – но он и мой круг ********: открывает DRS и остается на идеальной траектории. Никакого уважения».

 

Общаясь с прессой после окончания тренировки, голландец был более сдержанным, но не изменил своего мнения: «Не хочу особо много об этом говорить, так как случившееся стало для меня сюрпризом. Он просто повернул в меня, когда я обгонял его. Не знаю, куда мне было деваться. С учетом того, что я только начал свой круг, а он свой круг закончил».

Но в реальности после первого быстрого круга Стролл хотел совершить второй – о чем еще по ходу сессии журналистам телеканала Sky Sports сообщил руководитель Racing Point. Как нетрудно догадаться, при этом Отмар Сафнауэр возложил всю вину на голландского пилота: «Могу сказать со всей ответственностью – Макс знал, что Лэнс находится рядом. Он не мог этого не знать и не видеть. А вот Лэнс не был в курсе, что Макс рядом с ним. Так что, для меня все проще простого. Случившееся выглядело просто глупо. Макс не должен был так поступать. Чего он пытался добиться?».

 

«Он не рассчитывал, что я пойду на еще один быстрый круг. Я же не рассчитывал, что он попытается обогнать меня в первом повороте, – поделился своим видением ситуации Стролл. – Он пропустил меня вперед в конце предыдущего круга – и я рассчитывал, что после этого он сбросит ход, чтобы отпустить меня.

На прямой я был занят, работая с переключателями на руле – а потом я полностью сосредоточился на том, чтобы пройти поворот как можно лучше. И не рассчитывал, что кто-то в этот момент будет находиться рядом».

Кристиан Хорнер также согласился, что виной всему стало недопонимание между пилотами – но по-другому распределил между гонщиками ответственность за инцидент.

«Макс использовал преимущество слип-стрима, занял внутреннюю траекторию – плюс он отметил, что Лэнс позже открыл DRS, – сказал руководитель Red Bull, отвечая на вопросы журналистов. – И в этой ситуации Макс ждал, что на подходе к повороту Лэнс пропустил его. А тот по какой-то причине не видел Макса – и просто повернул. Судя по всему, каждый из них рассчитывал, что другой затормозит раньше. Думаю, честно будет сказать, что в этом инциденте виноваты оба – или не виноват никто.

Но стоит сказать, что имей место такая ситуация в гонке – поворот принадлежал бы Максу как находящемуся на внутренней траектории. А пилот, находившийся снаружи, должен была бы оставить Максу место».

По окончании тренировки оба пилота были вызваны к судьям, которые решили не наказывать ни одного из спортсменов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Макс Ферстаппен , Лэнс Стролл
Команды Red Bull Racing , Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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