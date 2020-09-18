Стролл провел секретные тесты в Имоле

Гонщик Racing Point Лэнс Стролл в среду поработал на трассе в Имоле. Канадец провел тесты на болиде команды Prema, с которым она выступала в серии GP2.

Формула 1 запретила командам проводить тесты на трассах, которые попали в календарь сезона-2020 из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, пилоты лишились возможности подготовиться к гонкам в Муджелло, Нюрбурге, Имоле и Альгарве.

Чтобы обойти этот запрет Стролл и использовал машину GP2. Трасса в Имоле не использовалась в Ф1 с 2006 года и сам Лэнс на ней в Ф1 не ездил. Однако, канадец был знаком с трассой по младшим сериям.