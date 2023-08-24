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Стролл пропустит медиа-день в Зандфорте из-за болезни

Гонщик Aston Martin в четверг не приехал на трассу, так как подхватил инфекцию

Автор:
Лэнс Стролл, Aston Martin F1 Team

Для Лэнса Стролла нынешний сезон Ф1 начался не лучшим образом: зимой канадец неудачно упал во время поездки на велосипеде. Он получил несколько переломов, в том числе кисти, вынужден был пропустить все предсезонные тесты и выступал на первом этапе в Бахрейне на болеутоляющих.

Начало второй половины чемпионата также складывается для Лэнса с трудностей. В этот раз 24-летнему гонщику помешало инфекционное заболевание. Стролл не приехал в паддок «Зандфорта» в четверг, когда пилоты традиционно общаются с репортерами и проходят круг по трассе. 

В команде рассказали, что Лэнс заболел еще в начале недели, а сейчас восстанавливает силы. По прогнозам медиков, в пятницу гонщик сможет сесть за руль в тренировках. 

Запасным пилотом Aston Martin в нынешнем сезоне является чемпион Ф2 Фелипе Другович, также в распоряжении команды есть Стоффель Вандорн.

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