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Стролл пропустит гонку в Сингапуре

Сам гонщик не получил повреждений после улара о барьер, а вот отремонтировать в срок его машину Aston Martin не удалось

Гайдн Кобб
Автор:
Лэнс Стролл, Aston Martin F1 Team

Лэнс Стролл зацепил поребрик в последнем повороте в отчаянной попытке пройти во второй сегмент квалификации – и улетел в барьер. 

В результате удара повреждения получили левая передняя сторона и задняя часть Aston Martin. Гонщик избежал серьезных травм, однако позже признался, что все же чувствует негативные последствия сильного удара. В сочетании с долгим ремонтом, который требовался шасси, Стролл и команда пришли к совместному решению пропустить гонку. 

В официальном заявлении сказано: «После аварии в квалификации Лэнс и Aston Martin Racing приняли решение, что пилот не будет участвовать в сегодняшней вечерней гонке.

Перед командой стоит огромная работа по ремонту машины, а Лэнс все еще ощущает последствия от такого сильного удара.

Теперь внимание Лэнса сосредоточено на полном восстановлении перед Гран При Японии».

Сезон Формулы 1 продолжится для 24-летнего канадца через неделю на «Сузуке».

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