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Формула 1 Новости

Стролл продал существенную долю в Aston Martin

Новым совладельцем компании стал Фонд благосостояния Саудовской Аравии

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Стролл продал существенную долю в Aston Martin
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Компания Aston Martin объявила о том, что ее новым совладельцем стал Фонд благосостояния Саудовской Аравии. Ему теперь принадлежит 17% акций автопроизводителя, выступающего в Формуле 1.

Продажа была оформлена в форме выпуска дополнительных акций. Таким образом доля всех остальных акционеров сократилась. Так, доля структуры канадского бизнесмена Лоуренса Стролла, который фактически контролирует Aston Martin, снизилась до 18,3%. Доля, принадлежащая Mercedes, снизилась до 9,7%.

Причиной привлечения нового совладельца стало падение финансовых показателей Aston Martin на фоне ухудшения экономической ситуации в мире и падения спроса. Успехи команды в Формуле 1 также не дают повода надеяться на крупные призовые по итогам сезона.

В сообщении говорится, что компания отвергла конкурентное предложение от другого покупателя, китайской группы Geely. Последняя в частности уже владеет британской компанией Lotus, выпускающей спортивные машины и хорошо знакомой поклонникам Формулы 1.

Напомним, что Стролл купил Aston Martin в начале 2020 года. С тех пор и без того плачевные хозяйственные показатели компании только ухудшились.

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