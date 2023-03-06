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Стролл пожурил медиков: Сказали, что вернусь не раньше Мельбурна

Гонщик Aston Martin рассказал, насколько осложнила его уик-энд в Бахрейне недавняя травма руки

Мэтт Кью
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Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор
Стролл пожурил медиков: Сказали, что вернусь не раньше Мельбурна
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Ленс Стролл упал во время велосипедной поездки в Малаге, неудачно влетев передним колесом в яму. У гонщика диагностировали перелом правого запястья, который потребовал операции и не позволил канадцу сесть за руль на зимних тестах. 

Однако команда Aston Martin, к удивлению многих, назвала именно Стролла своим пилотом на Гран При Бахрейна. В пятницу Лэнс берег травмированную руку, но в воскресенье не просто добрался до финиша, но и занял шестое место – выше в итоговом протоколе гонщик не был после подиума на этой же трассе в конце 2020 года. 

Отвечая на вопрос Motorsport.com о своем физическом состоянии, пилот рассказал: «У меня потрясающая команда медиков. А без доктора Мира [который делал операцию] все это вообще было бы невозможно. Он просто невероятный. 

Остеопаты работали со мной по десять часов в сутки, разминая запястье и фиксируя большой палец насколько это вообще возможно. Получился целый список тех, кто очень помог мне на протяжении двух прошедших недель. 

Но были и другие люди, тоже доктора. Они говорили, что я вообще едва ли вернуть за руль раньше Мельбурна».

Гран При Австралии в Мельбурне пройдет на стыке марта и апреля, это будет третий этап сезона Ф1. 

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Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Стролл признался, что использовал обезболивающие перед тем, как сесть за руль – однако на финальном отрезке гонки ему пришлось непросто, особенно в медленном десятом повороте. 

«Учитывая все, что произошло за две последних недели, я очень рад, что финишировал шестым, – рассказал канадец. – Ведь десять дней я практически не мог двигаться. Ни ходить, ни двигать руками. Был просто овощем. И даже не мечтал выступить в этой гонке».

Он добавил, что продолжит специальные процедуры для подготовки к Гран При Саудовской Аравии в середине марта: «Мне нужна дальнейшая реабилитация. Буду 12 дней разрабатывать запястье. Сейчас я с каждым днем чувствую себя все лучше.

Правая рука – та, на которой была операция – уже окрепла. На левой повреждения были не столь значительными. Пальцы тоже приходят к норму. Так что все будет хорошо».

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