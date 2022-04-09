Стролл потеряет три позиции на старте гонки в Австралии

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По ходу первого сегмента квалификации Формулы 1 в Австралии Лэнс Стролл и Николя Латифи ехали на прогревочных кругах и периодически менялись позициями. Латифи попытался обойти Стролла с внешней стороны на пути к шестому повороту, однако пилот Aston Martin сместился вправо и буквально влетел в машину Николя.

Сразу же после инцидента оба пилота успели обвинить друг друга в содеянном, однако стюарды приняли решения наказать именно Стролла: канадец заработал штраф в три позиции на старте воскресной гонки. Также Лэнс получит два дополнительных штрафных балла в Суперлицензию: теперь на его счету 7 баллов (без последующего наказания на счету у гонщика может быть максимум 12 баллов за 12-месячный период).

Стролл высказался так: «Он попытался внезапно обойти меня в очень неудачной части трассы, где она начала сужаться, и мы столкнулись. Так что да, довольно нелепый инцидент».

Латифи же был другого мнения: «Я пропустил его сначала, и потом он прервал свою подготовку, поэтому я хотел продолжить со своим собственным подготовительным кругом. Так что я обошел его обратно. Там было много места, и как только я его обогнал, то он по какой-то причине решил повернуть в меня. Как мне показалось, это было довольно очевидно по видео».

Напомним, что также штраф в три позиции будет и у Алекса Элбона – гонщик Williams столкнулся со Строллом в Джидде.