Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса Следующая / Гасли объяснил слабую квалификацию
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Стролл потеряет три позиции на старте гонки в Австралии

Пилот Aston Martin неудачно пропустил Николя Латифи

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор
Стролл потеряет три позиции на старте гонки в Австралии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По ходу первого сегмента квалификации Формулы 1 в Австралии Лэнс Стролл и Николя Латифи ехали на прогревочных кругах и периодически менялись позициями. Латифи попытался обойти Стролла с внешней стороны на пути к шестому повороту, однако пилот Aston Martin сместился вправо и буквально влетел в машину Николя.

Сразу же после инцидента оба пилота успели обвинить друг друга в содеянном, однако стюарды приняли решения наказать именно Стролла: канадец заработал штраф в три позиции на старте воскресной гонки. Также Лэнс получит два дополнительных штрафных балла в Суперлицензию: теперь на его счету 7 баллов (без последующего наказания на счету у гонщика может быть максимум 12 баллов за 12-месячный период).

Стролл высказался так: «Он попытался внезапно обойти меня в очень неудачной части трассы, где она начала сужаться, и мы столкнулись. Так что да, довольно нелепый инцидент».

Латифи же был другого мнения: «Я пропустил его сначала, и потом он прервал свою подготовку, поэтому я хотел продолжить со своим собственным подготовительным кругом. Так что я обошел его обратно. Там было много места, и как только я его обогнал, то он по какой-то причине решил повернуть в меня. Как мне показалось, это было довольно очевидно по видео».

Напомним, что также штраф в три позиции будет и у Алекса Элбона – гонщик Williams столкнулся со Строллом в Джидде.

Читайте также:
 
Поделились
Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса
Предыдущая новость

Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса
Следующая новость

Гасли объяснил слабую квалификацию

Гасли объяснил слабую квалификацию
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы Гран При Австралии
Формула 1

Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы

Источник: Гран При России заменят второй гонкой в Сингапуре
Формула 1

Источник: Гран При России заменят второй гонкой в Сингапуре

Вольф: Никто не заставлял пилотов гоняться в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Вольф: Никто не заставлял пилотов гоняться в Джидде

Самое важное:

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка

Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами
Формула 1 Формула 1

Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками
Формула 1 Формула 1

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили
Формула 1 Формула 1

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.