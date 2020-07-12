Стролл поставил Racing Point на один уровень с Red Bull

Пилоты Racing Point были быстры в обеих гонках Формулы 1 в Шпильберге, хотя и не смогли подняться выше шестого места. Однако пилот команды Лэнс Стролл считает, что по чистой скорости его машина уступает только Mercedes.

«Я думаю, сейчас можно говорить о том, что у нас вторая по скорости машина, – сказал Стролл. – Ну, может третья, но мы точно быстрее Renault, McLaren и остальных. У меня в гонке не все сложилось, как я хотел. Но темп был хорошим всю гонку, и это многое обещает в будущем».

На Гран При Штирии Серхио Перес стал шестым, а сам Стролл седьмым. Канадец признал, что результат был недостаточно хорош – хотя и устраивал команду после субботних проблем.

«У меня был хороший первый отрезок, – изложил канадец ход гонки. – Я обогнал Гасли, а потом мы вместе с Серхио начали преследовать Renault. На втором отрезке я, увы допустил ошибку, после чего Серхио зацепился за меня на подходе к 3-му повороту и обгонал в 4-м.

После этого я пытался настичь и обойти Риккардо, но он очень хорошо проходил первый поворот – был хорош и на входе, и на входе, – поэтому мне пришлось непросто. В конце концов на предпоследнем круге я увидел, что Риккардо оставил мне маленькую-маленькую возможность для атаки. Что ж, я ей воспользовался. В итоге последние круги вышли немного хаотичными, но всем понравилось».

Дополнительная информация: Адам Купер