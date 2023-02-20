Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1
Команда Aston Martin сообщила, что ее гонщик получил травмы во время неудачной велопоездки и не сможет сесть за руль на этой неделе
В кратком сообщении, опубликованном вечером в понедельник, Aston Martin сообщила о «небольшой аварии», последствия которой не позволят Лэнсу Строллу принять участие в предсезонной сессии Формулы 1 в Бахрейне 23-25 февраля.
Детали случившегося неизвестны, как и характер полученных гонщиком травм.
«По ходу поездки на велосипеде в рамках подготовки к новому сезону в Испании Лэнс Стролл стал участником небольшой аварии, получив травмы, которые не позволят ему принять участие в предсезонных тестах в Бахрейне, – говорится в тексте. – Лэнс рассчитывает на быстрое восстановление и возвращение за руль.
Его физическое состояние будет оцениваться ежедневно, команда сообщит новую информацию в преддверии Гран При Бахрейна».
Такое развитие событий позволит новичку Aston Martin Фернандо Алонсо провести за рулем все три дня тестов, если команда не захочет предоставить время кому-то из своих резервистов, Стоффелю Вандорну или Фелипе Друговичу – хотя вариант с бельгийцем маловероятен, так как тот в дни тестов будет занят на очередном этапе Формулы Е.
По иронии судьбы, Алонсо сам попал в больницу перед сезоном-2021, когда во время поездки на велосипеде в Швейцарии его сбила женщина на автомобиле.
Гран При Бахрейна стартует в Сахире 3 марта.
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