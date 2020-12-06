Стролл: Помарка лишила меня победы в гонке

Лэнс Стролл после финиша Гран При Сахира был рад победе своего партнера по команде – и одновременно разочарован. По мнению канадца, он тоже вполне мог выиграть гонку – но в решающий момент заезда допустил небольшую ошибку.

«Когда я выехал из боксов после единственного пит-стопа, то не смог проехать первый поворот по идеальной траектории, не попал на апекс, – пояснил пилот Racing Point. – И Окон воспользовался этим, тут же проскочил мимо меня. А после этого я не мог ехать достаточно быстро, чтобы вернуть позицию.

В итоге позже, когда Серхио оказался у меня за спиной, я поздновато включил DRS на выходе из третьего поворота. Серхио поравнялся со мной, и в следующем повороте я затормозил чуть позже чем надо, заблокировал колеса и пропустил Чеко. Но этот обгон уже ничего всерьез не решал, так как для борьбы с ехавшим впереди Эстебаном мне банально не хватало темпа.

В любом случае я рад за Чеко. Он так долго выступает за команду, перед этим уик-эндом ему осталось провести всего две гонки – поэтому мы все просто счастливы за него».