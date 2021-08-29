Стролл получил 10 секунд штрафа в Спа и стал последним

Судьи Гран При Бельгии наказали Лэнса Стролла за то, что на его машине было заменено заднее антикрыло. Он потерял две позиции и официально оказался на последнем месте, позади Серхио Переса, разбившего болид на установочном круге и Кими Райкконена, которого наказали за аналогичное нарушение ранее.

По правилам, замена крыла на деталь с другими настройками карается стартом с пит-лейна. Однако Строллу крыло поменяли, когда болиды и так были на пит-лейне в ожидании прекращения дождя и возобновления заезда.

В таком случае гонщику положено наказание в виде проезда по пит-лейну. Но это возможно только в тот момент гонки, когда на трассе нет автомобиля безопасности. А курьезная гонка в Спа вся прошла позади автомобиля безопасности, фактически не стартовав, но официально состоявшись.

В этой ситуации судьи наказали Стролла последним предусмотренным способом, которым и стал десятисекундный штраф. Впрочем, на его очках это никак не отразилось: до штрафа Стролл считался 17-м.