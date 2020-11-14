Стролл завоевал под дождем первый поул в карьере, пилоты Mercedes – 6-й и 9-й
Верный выбор промежуточных шин на «Истанбул-парке» принес успех канадцу из Racing Point, Макс Ферстаппен остался вторым
Из-за скверной погоды сессию почти на час остановили красными флагами по ходу первого сегмента, а ее окончательные итоги еще могут измениться: судьям предстоит разобраться, все ли гонщики в достаточной степени сбрасывали скорость в зоне многочисленных желтых флагов.
Две первых части квалификации гонщики провели на дождевых шинах, и сильнейшим в обиех стал Макс Ферстаппен. Однако к финалу асфальт немного просох, и командам пришлось выбирать резину. Red Bull сделала для своего лидера ставку на дождевую, а вот в Racing Point рискнули поставить обоим пилотам промежуточную.
В итоге борьба за поул превратилась в обмен лучшими кругами между Ферстаппеном и гонщиками на розовых машинах. В концовке Red Bull, увидев темп соперников, тоже перевела своих пилотов на промежуточные шины, но время было упущено: верх в невероятной сессии взял Лэнс Стролл.
Он стал первым канадцем на поуле Ф1 в XXI веке, а для команды его отца Лоуренса это дебютный успех в квалификации (строго говоря, Джанкарло Физикелла стал сильнейшим в Бельгии-2009, но тогда коллектив еще назывался Force India).
Лэнс под клетчатым флагом на три десятых опередил Ферстаппена. Второй ряд у их напарников Серхио Переса (тот едва не улетел с трассы – фото ниже) и Алекса Элбона, но отставания в их случае уже измерялись секундами.
Лишь шестую скорость показал лидер сезона Льюис Хэмилтон, второй гонщик Mercedes Валттери Боттас и вовсе остался девятым. Серия из 14 подряд поулов чемпионской команды, начавшаяся еще в прошлом году в Абу-Даби, прервалась.
Гонщики Renault стали пятым и седьмым, отличный восьмой результат на сырой трассе показал самый первый победитель Гран При Турции Кими Райкконен. Финн, как и его партнер по Alfa Romeo Антонио Джовинацци, впервые в сезоне дошел до третьего сегмента.
Ferrari и McLaren в полном составе выбыли из борьбы во втором сегменте – Карлос Сайнс с Ландо Норрисом поначалу попробовали выехать на промежуточной резине, но условия в тот момент оказались неподходящими для нее. Вторая попытка не позволила гонщикам пройти дальше.
В концовке первого сегмента, когда у каждого пилота была возможность проехать всего один быстрый круг, Даниил Квят улетел с трассы на торможении в первом повороте, не смог улучшить и остался в протоколе 17-м.
Для Ромена Грожана и Николя Латифи ошибки на сырой трассе привели к досрочному прекращению борьбы, но машины в обоих случаях не пострадали. Француз из Haas усадил машину в гравий в первом повороте вскоре после возобновления заездов, из-за чего судьям пришлось вновь доставать красные флаги.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в пригороде Стамбула.
Результаты квалификации Гран При Турции
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1'47.765
|2
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1'48.055
|0.290
|3
|Серхио Перес
|Mercedes
|1'49.321
|1.556
|4
|Александр Элбон
|Honda
|1'50.448
|2.683
|5
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1'51.595
|3.830
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'52.560
|4.795
|7
|Эстебан Окон
|Renault
|1'52.622
|4.857
|8
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1'52.745
|4.980
|9
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1'53.258
|5.493
|10
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1'57.226
|9.461
|11
|Ландо Норрис
|Renault
|1'54.945
|7.180
|12
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1'55.169
|7.404
|13
|Карлос Сайнс
|Renault
|1'55.410
|7.645
|14
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'56.696
|8.931
|15
|Пьер Гасли
|Honda
|1'58.556
|10.791
|16
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|2'08.007
|20.242
|17
|Даниил Квят
|Honda
|2'09.070
|21.305
|18
|Джордж Расселл*
|Mercedes
|2'10.017
|22.252
|19
|Ромен Грожан
|Ferrari
|2'12.909
|25.144
|20
|Николя Латифи
|Mercedes
|2'21.611
|33.846
|Полные результаты
*Расселл будет стартовать последним из-за штрафа за замену мотора
Предыдущая новость
Перес: Асфальт в Стамбуле – как пол на моей кухне
Следующая новость
Гран При Турции: стартовая решетка
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский