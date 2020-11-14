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Формула 1 / Гран При Турции / Отчет о квалификации

Стролл завоевал под дождем первый поул в карьере, пилоты Mercedes – 6-й и 9-й

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Стролл завоевал под дождем первый поул в карьере, пилоты Mercedes – 6-й и 9-й
Автор:
, Ответственный редактор

Верный выбор промежуточных шин на «Истанбул-парке» принес успех канадцу из Racing Point, Макс Ферстаппен остался вторым

Из-за скверной погоды сессию почти на час остановили красными флагами по ходу первого сегмента, а ее окончательные итоги еще могут измениться: судьям предстоит разобраться, все ли гонщики в достаточной степени сбрасывали скорость в зоне многочисленных желтых флагов. 

 

Две первых части квалификации гонщики провели на дождевых шинах, и сильнейшим в обиех стал Макс Ферстаппен. Однако к финалу асфальт немного просох, и командам пришлось выбирать резину. Red Bull сделала для своего лидера ставку на дождевую, а вот в Racing Point рискнули поставить обоим пилотам промежуточную. 

В итоге борьба за поул превратилась в обмен лучшими кругами между Ферстаппеном и гонщиками на розовых машинах. В концовке Red Bull, увидев темп соперников, тоже перевела своих пилотов на промежуточные шины, но время было упущено: верх в невероятной сессии взял Лэнс Стролл.

 

Он стал первым канадцем на поуле Ф1 в XXI веке, а для команды его отца Лоуренса это дебютный успех в квалификации (строго говоря, Джанкарло Физикелла стал сильнейшим в Бельгии-2009, но тогда коллектив еще назывался Force India).

Лэнс под клетчатым флагом на три десятых опередил Ферстаппена. Второй ряд у их напарников Серхио Переса (тот едва не улетел с трассы – фото ниже) и Алекса Элбона, но отставания в их случае уже измерялись секундами. 

 

Лишь шестую скорость показал лидер сезона Льюис Хэмилтон, второй гонщик Mercedes Валттери Боттас и вовсе остался девятым. Серия из 14 подряд поулов чемпионской команды, начавшаяся еще в прошлом году в Абу-Даби, прервалась.

Гонщики Renault стали пятым и седьмым, отличный восьмой результат на сырой трассе показал самый первый победитель Гран При Турции Кими Райкконен. Финн, как и его партнер по Alfa Romeo Антонио Джовинацци, впервые в сезоне дошел до третьего сегмента. 

Ferrari и McLaren в полном составе выбыли из борьбы во втором сегменте – Карлос Сайнс с Ландо Норрисом поначалу попробовали выехать на промежуточной резине, но условия в тот момент оказались неподходящими для нее. Вторая попытка не позволила гонщикам пройти дальше.

В концовке первого сегмента, когда у каждого пилота была возможность проехать всего один быстрый круг, Даниил Квят улетел с трассы на торможении в первом повороте, не смог улучшить и остался в протоколе 17-м.

Для Ромена Грожана и Николя Латифи ошибки на сырой трассе привели к досрочному прекращению борьбы, но машины в обоих случаях не пострадали. Француз из Haas усадил машину в гравий в первом повороте вскоре после возобновления заездов, из-за чего судьям пришлось вновь доставать красные флаги.

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в пригороде Стамбула.

Результаты квалификации Гран При Турции

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1'47.765  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1'48.055 0.290
3 Mexico Серхио Перес Mercedes 1'49.321 1.556
4 Thailand Александр Элбон Honda 1'50.448 2.683
5 Australia Даниэль Риккардо Renault 1'51.595 3.830
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'52.560 4.795
7 France Эстебан Окон Renault 1'52.622 4.857
8 Finland Кими Райкконен Ferrari 1'52.745 4.980
9 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'53.258 5.493
10 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1'57.226 9.461
11 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1'54.945 7.180
12 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1'55.169 7.404
13 Spain Карлос Сайнс Renault 1'55.410 7.645
14 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'56.696 8.931
15 France Пьер Гасли Honda 1'58.556 10.791
16 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 2'08.007 20.242
17 Russian Federation Даниил Квят Honda 2'09.070 21.305
18 United Kingdom Джордж Расселл* Mercedes 2'10.017 22.252
19 France Ромен Грожан Ferrari 2'12.909 25.144
20 Canada Николя Латифи Mercedes 2'21.611 33.846
Полные результаты

*Расселл будет стартовать последним из-за штрафа за замену мотора

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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