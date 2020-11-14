Из-за скверной погоды сессию почти на час остановили красными флагами по ходу первого сегмента, а ее окончательные итоги еще могут измениться: судьям предстоит разобраться, все ли гонщики в достаточной степени сбрасывали скорость в зоне многочисленных желтых флагов.

Две первых части квалификации гонщики провели на дождевых шинах, и сильнейшим в обиех стал Макс Ферстаппен. Однако к финалу асфальт немного просох, и командам пришлось выбирать резину. Red Bull сделала для своего лидера ставку на дождевую, а вот в Racing Point рискнули поставить обоим пилотам промежуточную.

В итоге борьба за поул превратилась в обмен лучшими кругами между Ферстаппеном и гонщиками на розовых машинах. В концовке Red Bull, увидев темп соперников, тоже перевела своих пилотов на промежуточные шины, но время было упущено: верх в невероятной сессии взял Лэнс Стролл.

Он стал первым канадцем на поуле Ф1 в XXI веке, а для команды его отца Лоуренса это дебютный успех в квалификации (строго говоря, Джанкарло Физикелла стал сильнейшим в Бельгии-2009, но тогда коллектив еще назывался Force India).

Лэнс под клетчатым флагом на три десятых опередил Ферстаппена. Второй ряд у их напарников Серхио Переса (тот едва не улетел с трассы – фото ниже) и Алекса Элбона, но отставания в их случае уже измерялись секундами.

Лишь шестую скорость показал лидер сезона Льюис Хэмилтон, второй гонщик Mercedes Валттери Боттас и вовсе остался девятым. Серия из 14 подряд поулов чемпионской команды, начавшаяся еще в прошлом году в Абу-Даби, прервалась.

Гонщики Renault стали пятым и седьмым, отличный восьмой результат на сырой трассе показал самый первый победитель Гран При Турции Кими Райкконен. Финн, как и его партнер по Alfa Romeo Антонио Джовинацци, впервые в сезоне дошел до третьего сегмента.

Ferrari и McLaren в полном составе выбыли из борьбы во втором сегменте – Карлос Сайнс с Ландо Норрисом поначалу попробовали выехать на промежуточной резине, но условия в тот момент оказались неподходящими для нее. Вторая попытка не позволила гонщикам пройти дальше.

В концовке первого сегмента, когда у каждого пилота была возможность проехать всего один быстрый круг, Даниил Квят улетел с трассы на торможении в первом повороте, не смог улучшить и остался в протоколе 17-м.

Для Ромена Грожана и Николя Латифи ошибки на сырой трассе привели к досрочному прекращению борьбы, но машины в обоих случаях не пострадали. Француз из Haas усадил машину в гравий в первом повороте вскоре после возобновления заездов, из-за чего судьям пришлось вновь доставать красные флаги.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в пригороде Стамбула.

Результаты квалификации Гран При Турции

*Расселл будет стартовать последним из-за штрафа за замену мотора