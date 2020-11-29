Стролл перевернулся после столкновения с Квятом

Гонка Формулы 1 в Бахрейне во второй раз была прервана выездом автомобиля безопасности. Как и в первой аварии, участником второго инцидента также оказался россиянин Даниил Квят. После контакта с его болидом перевернулась машина Лэнса Стролла.

Первая авария случилась в третьем повороте на первом круге, когда Ромен Грожан подрезал Квята и после контакта врезался в бордюр. Машина француза разломилась на две части и моментально вспыхнула, однако сам гонщик смог выбраться из огня и был доставлен в госпиталь с подозрением на перелом ребер.

Гонка была остановлена и возобновилась спустя час. На сей раз пилоты без инцидентов смогли доехать до восьмого поворота первого круга, где и столкнулись Квят со Строллом. При этом машина россиянина в обеих случаях не получила видимых повреждений и Квят продолжает гонку.

Судьи расследовали инцидент между Квятом и Строллом и наказали россиянина десятисекундным штрафом.