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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Стролл перевернулся после столкновения с Квятом

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Стролл перевернулся после столкновения с Квятом
Автор:
, Редактор

Гонка в Бахрейне прервана выездом автомобиля безопасности

Гонка Формулы 1 в Бахрейне во второй раз была прервана выездом автомобиля безопасности. Как и в первой аварии, участником второго инцидента также оказался россиянин Даниил Квят. После контакта с его болидом перевернулась машина Лэнса Стролла.

 

Первая авария случилась в третьем повороте на первом круге, когда Ромен Грожан подрезал Квята и после контакта врезался в бордюр. Машина француза разломилась на две части и моментально вспыхнула, однако сам гонщик смог выбраться из огня и был доставлен в госпиталь с подозрением на перелом ребер.

Гонка была остановлена и возобновилась спустя час. На сей раз пилоты без инцидентов смогли доехать до восьмого поворота первого круга, где и столкнулись Квят со Строллом. При этом машина россиянина в обеих случаях не получила видимых повреждений и Квят продолжает гонку.

Судьи расследовали инцидент между Квятом и Строллом и наказали россиянина десятисекундным штрафом.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Пилоты Даниил Квят
Автор Сергей Иванов

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