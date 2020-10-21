Стролл переболел коронавирусом и выступит на Гран При Португалии

Лэнс Стролл стал вторым пилотом Формулы 1, у которого обнаружили коронавирус. Летом его подхватил напарник канадца Серхио Перес, из-за чего был вынужден пропустить два Гран При. Однако Строллу пропуск этапов не грозит.

Гонщик Racing Poin пропустил Гран При Айфеля из-за проблем с кишечником, однако его тесты на COVID, сданные перед этапом, были отрицательными. Но позднее у Стролла все же обнаружили коронавирус. Тем не менее, канадец сможет принять участие в ближайшем Гран При Португалии.

«Чтобы вы были в курсе – после Гран При Айфеля я сдал положительный тест на коронавирус, – сообщил Стролл в соцсетях. – Я чувствую себя совершенно нормально и мой последний тест уже был отрицательным.

В Нюрбурге мой стандартный тест перед этапом был отрицательным. В субботу утром мне стало плохо, начались проблемы с желудком. Следуя протоколу FIA я изолировался в моторхоуме и не возвращался в паддок.

Я не мог принять участия в гонке, поэтому в воскресенье утром улетел домой. Поскольку я все еще чувствовал себя плохо, я сдал еще один тест на COVID тем утром. Он оказался положительным и я 10 дней провел в изоляции дома. К счастью, симптомы были довольно мягкими.

В понедельник на этой неделе я снова провел тест и он оказался отрицательным. Я чувствую себя отлично и не могу дождаться возвращения в команду на Гран При Португалии».

В Айфеле Стролла заменял Нико Хюлькенберг, который ранее подменял и Переса.