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Стролл переболел коронавирусом и выступит на Гран При Португалии

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Стролл переболел коронавирусом и выступит на Гран При Португалии
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Лэнс отбыл изоляцию и может вернуться в паддок

Лэнс Стролл стал вторым пилотом Формулы 1, у которого обнаружили коронавирус. Летом его подхватил напарник канадца Серхио Перес, из-за чего был вынужден пропустить два Гран При. Однако Строллу пропуск этапов не грозит.

Гонщик Racing Poin пропустил Гран При Айфеля из-за проблем с кишечником, однако его тесты на COVID, сданные перед этапом, были отрицательными. Но позднее у Стролла все же обнаружили коронавирус. Тем не менее, канадец сможет принять участие в ближайшем Гран При Португалии.

«Чтобы вы были в курсе – после Гран При Айфеля я сдал положительный тест на коронавирус, – сообщил Стролл в соцсетях. – Я чувствую себя совершенно нормально и мой последний тест уже был отрицательным. 

В Нюрбурге мой стандартный тест перед этапом был отрицательным. В субботу утром мне стало плохо, начались проблемы с желудком. Следуя протоколу FIA я изолировался в моторхоуме и не возвращался в паддок. 

Я не мог принять участия в гонке, поэтому в воскресенье утром улетел домой. Поскольку я все еще чувствовал себя плохо, я сдал еще один тест на COVID тем утром. Он оказался положительным и я 10 дней провел в изоляции дома. К счастью, симптомы были довольно мягкими.

В понедельник на этой неделе я снова провел тест и он оказался отрицательным. Я чувствую себя отлично и не могу дождаться возвращения в команду на Гран При Португалии».

В Айфеле Стролла заменял Нико Хюлькенберг, который ранее подменял и Переса.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии Билеты
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Адам Купер

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