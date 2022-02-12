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Формула 1 / Презентация Aston Martin Новости

Стролл отказался покидать команду отца даже ради Mercedes или Ferrari

Канадский гонщик выразил уверенность, что его команда Aston Martin сможет однажды стать сильнейшей

Стролл отказался покидать команду отца даже ради Mercedes или Ferrari
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Карьера Лэнса Стролла в Формуле 1 всегда поддерживалась его отцом, бизнесменом Лоуренсом Строллом. В последние три года Лэнс и вовсе выступает за команду, которая принадлежит его отцу: прежде она называлась Racing Point, а теперь – Aston Martin.

На презентации нового болида Стролла-младшего спросили, хотел бы он гипотетически перейти в одну из лидирующих в чемпионате команд, если бы, допустим, обладатель Кубка конструкторов Mercedes сделал ему такое предложение.

«Я не уйду, я верю в наш проект, – уверенно заявил Лэнс Стролл. – Наша новая фабрика на подходе. Множество новых сотрудников пришли к нам. Так что я думаю, это будет лучшая команда.

Отлично, что к нам присоединился новый руководитель команды Майк Крак. Я впервые с ним познакомился, но его резюме, его опыт в автоспорте говорят сами за себя. Он отличное приобретение для нашей команды.

Я правда рад начать работать вместе с ним. Я уверен, что он поможет нам реализовать наши самые смелые амбиции».

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