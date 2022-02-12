Стролл отказался покидать команду отца даже ради Mercedes или Ferrari

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Карьера Лэнса Стролла в Формуле 1 всегда поддерживалась его отцом, бизнесменом Лоуренсом Строллом. В последние три года Лэнс и вовсе выступает за команду, которая принадлежит его отцу: прежде она называлась Racing Point, а теперь – Aston Martin.

На презентации нового болида Стролла-младшего спросили, хотел бы он гипотетически перейти в одну из лидирующих в чемпионате команд, если бы, допустим, обладатель Кубка конструкторов Mercedes сделал ему такое предложение.

«Я не уйду, я верю в наш проект, – уверенно заявил Лэнс Стролл. – Наша новая фабрика на подходе. Множество новых сотрудников пришли к нам. Так что я думаю, это будет лучшая команда.

Отлично, что к нам присоединился новый руководитель команды Майк Крак. Я впервые с ним познакомился, но его резюме, его опыт в автоспорте говорят сами за себя. Он отличное приобретение для нашей команды.

Я правда рад начать работать вместе с ним. Я уверен, что он поможет нам реализовать наши самые смелые амбиции».