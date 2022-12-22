Стролл оказался самым неэффективным среди пилотов Ф1
Если сопоставить таблицу зарплат гонщиков и положение в общем зачете чемпионата, получается очень интересная статистика
Недавно репортеры, опираясь на данные источников, составили рейтинг зарплат в Формуле 1 – его возглавил действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, а замкнул Юки Цунода.
Эти данные позволили понять, кто из пилотов является самой выгодной инвестицией. Для этого сумму контракта достаточно поделить на количество заработанных очков – и понять, в какую сумму обошлось команде каждое из них.
Возглавил этот рейтинг Джордж Расселл – получив лишь $5 млн за первый сезон в Mercedes, британец закончил год четвертым с 275 очками. Это дает чуть более 18 тысяч за одно очко. В тройку вошли и призеры прошедшего сезона, Серхио Перес с Шарлем Леклером – оба получили круглые суммы, но и баллов собрали немало.
Для сравнения, у Ферстаппена искомая величина достигла $88 тысяч за очко, а у Льюиса Хэмилтона она еще почти в два раза больше.
Самым «невыгодным» пилотом в 2022-м стал Лэнс Стролл. Собственный отец от имени Aston Martin платит ему $10 млн (на уровне Карлоса Сайнса), но заработал канадец всего 18 очков.
Мы собрали данные об «инвестиционной привлекательности» участников Ф1 в одной таблице.
|Гонщик
|Команда
|Контракт
($ млн)
|Очки в 2022 году
|Эффективность*
|Джордж Расселл
|Mercedes
|5
|275
|18 182
|Серхио Перес
|Red Bull
|10
|305
|32 787
|Шарль Леклер
|Ferrari
|12
|308
|38 961
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|10
|246
|40 650
|Эстебан Окон
|Alpine
|5
|92
|54 348
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|0.75
|12
|62 500
|Мик Шумахер
|Haas
|1
|12
|83 333
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|40
|454
|88 105
|Ландо Норрис
|McLaren
|15
|122
|122 951
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|35
|240
|145 833
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1
|6
|166 667
|Кевин Магнуссен
|Haas
|5
|25
|200 000
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|10
|49
|204 082
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|5
|23
|217 391
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|20
|81
|246 914
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|15
|37
|405 405
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|15
|37
|405 405
|Алекс Элбон
|Williams
|2
|4
|500 000
|Николя Латифи
|Williams
|1
|2
|500 000
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|10
|18
|555 556
*цена одного заработанного пилотом очка для команды в долларах
Ferrari покажет машину 2023 года в День влюбленных
Эксперт предупредил Red Bull: С Риккардо у вас нет будущего
Самое важное:
Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год
Глава Red Bull Racing рассказал, чем именно австралийский пилот будет заниматься в предстоящем сезоне Ф1, когда не сможет выступать в гонках
Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren
По мнению босса команды, пилот просто не захочет уходить, зная скорость оранжевой машины
Умер экс-пилот Ф1, разозливший FIA и семью Шумахера
Француз Филип Стрейф ушел из жизни накануне Рождества
AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке
Команда выбрала очень необычное место для церемонии – однако покажет в Америке лишь ливрею
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.