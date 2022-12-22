Стролл оказался самым неэффективным среди пилотов Ф1

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Недавно репортеры, опираясь на данные источников, составили рейтинг зарплат в Формуле 1 – его возглавил действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, а замкнул Юки Цунода.

Эти данные позволили понять, кто из пилотов является самой выгодной инвестицией. Для этого сумму контракта достаточно поделить на количество заработанных очков – и понять, в какую сумму обошлось команде каждое из них.

Возглавил этот рейтинг Джордж Расселл – получив лишь $5 млн за первый сезон в Mercedes, британец закончил год четвертым с 275 очками. Это дает чуть более 18 тысяч за одно очко. В тройку вошли и призеры прошедшего сезона, Серхио Перес с Шарлем Леклером – оба получили круглые суммы, но и баллов собрали немало.

Для сравнения, у Ферстаппена искомая величина достигла $88 тысяч за очко, а у Льюиса Хэмилтона она еще почти в два раза больше.

Самым «невыгодным» пилотом в 2022-м стал Лэнс Стролл. Собственный отец от имени Aston Martin платит ему $10 млн (на уровне Карлоса Сайнса), но заработал канадец всего 18 очков.

Мы собрали данные об «инвестиционной привлекательности» участников Ф1 в одной таблице.

Гонщик Команда Контракт

($ млн) Очки в 2022 году Эффективность* Джордж Расселл Mercedes 5 275 18 182 Серхио Перес Red Bull 10 305 32 787 Шарль Леклер Ferrari 12 308 38 961 Карлос Сайнс Ferrari 10 246 40 650 Эстебан Окон Alpine 5 92 54 348 Юки Цунода AlphaTauri 0.75 12 62 500 Мик Шумахер Haas 1 12 83 333 Макс Ферстаппен Red Bull 40 454 88 105 Ландо Норрис McLaren 15 122 122 951 Льюис Хэмилтон Mercedes 35 240 145 833 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1 6 166 667 Кевин Магнуссен Haas 5 25 200 000 Валттери Боттас Alfa Romeo 10 49 204 082 Пьер Гасли AlphaTauri 5 23 217 391 Фернандо Алонсо Alpine 20 81 246 914 Себастьян Феттель Aston Martin 15 37 405 405 Даниэль Риккардо McLaren 15 37 405 405 Алекс Элбон Williams 2 4 500 000 Николя Латифи Williams 1 2 500 000 Лэнс Стролл Aston Martin 10 18 555 556 *цена одного заработанного пилотом очка для команды в долларах