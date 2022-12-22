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Формула 1 Новость

Стролл оказался самым неэффективным среди пилотов Ф1

Если сопоставить таблицу зарплат гонщиков и положение в общем зачете чемпионата, получается очень интересная статистика

Стролл оказался самым неэффективным среди пилотов Ф1
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Недавно репортеры, опираясь на данные источников, составили рейтинг зарплат в Формуле 1 – его возглавил действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, а замкнул Юки Цунода. 

Эти данные позволили понять, кто из пилотов является самой выгодной инвестицией. Для этого сумму контракта достаточно поделить на количество заработанных очков – и понять, в какую сумму обошлось команде каждое из них. 

Возглавил этот рейтинг Джордж Расселл – получив лишь $5 млн за первый сезон в Mercedes, британец закончил год четвертым с 275 очками. Это дает чуть более 18 тысяч за одно очко. В тройку вошли и призеры прошедшего сезона, Серхио Перес с Шарлем Леклером – оба получили круглые суммы, но и баллов собрали немало.

Для сравнения, у Ферстаппена искомая величина достигла $88 тысяч за очко, а у Льюиса Хэмилтона она еще почти в два раза больше. 

Самым «невыгодным» пилотом в 2022-м стал Лэнс Стролл. Собственный отец от имени Aston Martin платит ему $10 млн (на уровне Карлоса Сайнса), но заработал канадец всего 18 очков. 

Мы собрали данные об «инвестиционной привлекательности» участников Ф1 в одной таблице.

Гонщик Команда Контракт
($ млн)		 Очки в 2022 году Эффективность*
United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 5 275 18 182
Mexico Серхио Перес Red Bull 10 305 32 787
Monaco Шарль Леклер Ferrari 12 308 38 961
Spain Карлос Сайнс Ferrari 10 246 40 650
France Эстебан Окон Alpine 5 92 54 348
Japan Юки Цунода AlphaTauri 0.75 12 62 500
Germany Мик Шумахер Haas 1 12 83 333
Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 40 454 88 105
United Kingdom Ландо Норрис McLaren 15 122 122 951
United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 35 240 145 833
China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1 6 166 667
Denmark Кевин Магнуссен Haas 5 25 200 000
Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 10 49 204 082
France Пьер Гасли AlphaTauri 5 23 217 391
Spain Фернандо Алонсо Alpine 20 81 246 914
Germany Себастьян Феттель Aston Martin 15 37 405 405
Australia Даниэль Риккардо McLaren 15 37 405 405
Thailand Алекс Элбон Williams 2 4 500 000
Canada Николя Латифи Williams 1 2 500 000
Canada Лэнс Стролл Aston Martin 10 18 555 556

*цена одного заработанного пилотом очка для команды в долларах

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