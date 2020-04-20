Стролл официально возглавил Aston Martin. Вот его план
Канадский миллиардер принял решение отказаться от выпуска электрокаров и сосредоточиться на Формуле 1 и внедорожниках
В понедельник Лоуренс Стролл официально вступил в должность руководителя компании Aston Martin. Это стало результатом завершения сделки по приобретению консорциумом инвесторов во главе со Строллом 25-процентной доли в компании.
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В своем обращении в связи с вступлением в должность Стролл подтвердил свое намерение превратить Racing Point в официальную заводскую команду Aston Martin в Формуле 1. Он в очередной раз подчеркнул, что рассчитывает поднять ее на «очень высокий уровень».
Команда в Формуле 1, способная бороться за лидерство, позволит поддержать продажи четырех новых моделей, подчеркнул Стролл. Речь идет о внедорожнике DBX, гиперкаре Valkyrie, среднемотором спорткаре Valhalla, а также о новом поколении купе класса гран-туризмо Vanquish, которое не выпускается с 2018 года.
При этом Стролл в очередной раз подчеркнул, что планы прежнего руководства переключиться на выпуск роскошных электрических машин отодвинуты до лучших времен.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Стролл официально возглавил Aston Martin. Вот его план
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