Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

Лэнс Стролл финишировал в Сильверстоуне 11-м, однако в итоговом протоколе Гран При канадца можно отыскать только на 14-й строчке. Такой оказалась цена пятисекундного штрафа, назначенного ему за слишком жесткую борьбу с Пьером Гасли.

Канадец настолько не хотел уступать сопернику, что в результате контакта задняя подвеска машины француза получила повреждения, после которых тот сошел.

Однако сам Лэнс оценил случившееся совершенно иначе.

«Я дважды обгонял его, и оба раза он выжимал меня с трассы, – сказал пилот в телеинтервью. –Даже не могу понять, почему наказали меня, ведь это он не оставил мне места. За первый эпизод мне засчитали выезд за пределы трассы, и тогда я обогнал его снова. И он еще раз вытеснил меня.

Впрочем, на результат все это никак не повлияло. Я в любом случае не заработал очков».

На прямой вопрос, кто виноват в контакте между машинами, Стролл ответил: «Если бы он оставил мне больше места, я бы направил туда свою машину, и мы бы не столкнулись. Так что уж сами решайте».

Он добавил, что от проездов по поребрикам и удара колесами с Alpine его собственная машина тоже получила повреждения, масштаб которых команде еще предстоит установить. А когда репортер поинтересовался, говорил ли он после финиша с Гасли, Лэнс заметил: «Нет, но позже мы с ним еще пообщаемся на парковке».

После этого пилот дал понять, что пошутил.

Также Стролл добавил, что в Aston рассчитывают на более сильное выступление через две недели в Будапеште: «В этот раз мы оказались в догоняющих. Но на медленных трассах, как в Венгрии, есть надежда выступить сильнее».

Другой гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо завершил Гран При Великобритании седьмым.

Дополнительная информация: Олег Карпов