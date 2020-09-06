Стролл об упущенной победе: Я не привык к рестартам

В Гран При Италии Лэнс Стролл, казалось, имел реальный шанс одерзжать вою первую победу. На рестарте ему повезло оказаться вторым, позади Льюиса Хэмилтона, которого ждало отбывание десятисекундного наказания на пит-лейне.

Однако когда погасли огни, Стролл пропустил соперников вперед и в итоге финишировал третьим, позади Пьера Гасли и Карлоса Сайнса.

Тем не менее, этот результат стал для Стролла лучшим со времен Гран При Азербайджана 2017 года, когда он также финишировал на подиуме.

«Прошло несколько лет с тех пор, как я в последний раз был на подиуме, – сказал Стролл после финиша. – Конечно, приятно снова здесь оказаться. Я очень раз за Пьера, он правда заслужил победу. Он всю гонку сохранял концентрацию.

Немного обидно то, что я сам упустил возможность, когда на рестарте был вторым. Но честно сказать, у меня просто не было зацепа. Так что я забуксовал и смотрел, как все проезжают мимо меня. Для меня этот рестарт оказался неожиданным. Я не привык вновь стартовать с места после остановки гонки в середине дистанции.

Потом мне удалось пройти Сайнса, но он тут же атаковал и вернул позицию. Так или иначе, борьба продолжалась. Победа ускользнула от меня, но я рад и третьему месту».