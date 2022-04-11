Стролл недоволен судьями: Они принимают смехотворные решения

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Во время гонки Формулы 1 в Австралии Лэнса Стролла наказали пятисекундным штрафом за то, что он сменял позицию на прямой более одного раза, пытаясь защититься от атак пилота Alfa Romeo Валттери Боттаса. Наказание не повлияло на позицию Стролла в итоговом протоколе (гонщик Aston Martin так и остался 12-м), однако все равно оставило канадца недовольным.

«Я не понимаю этого, – сказал Стролл. – Ты можешь вихлять на прямой сколько угодно до тех пор, пока тот, кто едет сзади, не подъедет слишком близко к тебе. Я вихлял, чтобы попытаться выбежать из слип-стрима, а не для защиты позиции, и они оштрафовали меня за это. Думаю, сейчас принимаются много смехотворных решений. Раздражает, когда тебя наказывают, потому как я не понимаю причины».

Также после режима виртуальной машины безопасности Стролл совершил очень оптимистичный маневр на Боттаса, практически «выпихнув» его за пределы трассы при обгоне. Однако этот инцидент не повлек за собой каких-либо наказаний. «Да, это было на грани, – признал Лэнс. – Он спал на рестарте, так что я поймал его в этот момент. Я подумал, что это была классная борьба».

Помимо пятисекундного наказания, Строллу также добавили еще один штрафной балл в Суперлицензию: теперь за последние 12 месяцев у канадца их 8 из 12 разрешенных.