Лэнс Стролл не принял участия в субботней тренировке Гран При Айфеля, который в эти выходные проходит на трассе «Нюрубргринг». Причиной стало плохое самочувствие пилота.

Сразу несколько европейских журналистов сообщают, что команда Racing Point уже связалась с Нико Хюлькенбергом на случай, если канадец не сможет продолжить участие в Гран При. Напомним, немец на двух этапах этого сезона уже заменял другого пилота британского коллектива, болевшего коронавирусом Серхио Переса.

Хюлькенберг в настоящий момент находится на автодроме, куда приехал в качестве консультанта одного из немецких телеканалов. По сообщениям ряда источников, утром Хюлькенберг уже сделал экспресс-тест на коронавирус, прохождение которого необходимо для допуска к соревнованиям.