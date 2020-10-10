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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Стролл не принял участие в тренировке на «Нюрбургринге», его может заменить Хюлькенберг

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Стролл не принял участие в тренировке на «Нюрбургринге», его может заменить Хюлькенберг
Автор:
, Главный редактор

Немецкий гонщик уже подменял одного пилота Racing Point. Неужели придется заменять и другого?

Лэнс Стролл не принял участия в субботней тренировке Гран При Айфеля, который в эти выходные проходит на трассе «Нюрубргринг». Причиной стало плохое самочувствие пилота. 

Сразу несколько европейских журналистов сообщают, что команда Racing Point уже связалась с Нико Хюлькенбергом на случай, если канадец не сможет продолжить участие в Гран При. Напомним, немец на двух этапах этого сезона уже заменял другого пилота британского коллектива, болевшего коронавирусом Серхио Переса.

Хюлькенберг в настоящий момент находится на автодроме, куда приехал в качестве консультанта одного из немецких телеканалов. По сообщениям ряда источников, утром Хюлькенберг уже сделал экспресс-тест на коронавирус, прохождение которого необходимо для допуска к соревнованиям.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Нико Хюлькенберг , Лэнс Стролл
Автор Кирилл Качнов

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