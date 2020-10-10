Стролл не принял участие в тренировке на «Нюрбургринге», его может заменить Хюлькенберг
Немецкий гонщик уже подменял одного пилота Racing Point. Неужели придется заменять и другого?
Лэнс Стролл не принял участия в субботней тренировке Гран При Айфеля, который в эти выходные проходит на трассе «Нюрубргринг». Причиной стало плохое самочувствие пилота.
Сразу несколько европейских журналистов сообщают, что команда Racing Point уже связалась с Нико Хюлькенбергом на случай, если канадец не сможет продолжить участие в Гран При. Напомним, немец на двух этапах этого сезона уже заменял другого пилота британского коллектива, болевшего коронавирусом Серхио Переса.
Хюлькенберг в настоящий момент находится на автодроме, куда приехал в качестве консультанта одного из немецких телеканалов. По сообщениям ряда источников, утром Хюлькенберг уже сделал экспресс-тест на коронавирус, прохождение которого необходимо для допуска к соревнованиям.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг , Лэнс Стролл
|Автор
|Кирилл Качнов