Стролл назвал взвешивание причиной аварии в Сингапуре

Лэнс Стролл задел поребрик в финальном повороте трассы «Марина-Бэй» по ходу первого сегмента квалификации, потерял контроль над задней частью машины и улетел в барьер с внешней стороны.

В результате аварии зеленая AMR23 получила серьезные повреждения, а сессию пришлось надолго прервать красными флагами из-за необходимости восстановить ограждение.

Сам Стролл не получил повреждений, а причиной случившегося он назвал неудачной сочетание факторов: «Все началось с того, что меня остановили [технические комиссары FIA] для прохождения взвешивания. Из-за этого я оказался на трассе позади большой группы машин и попробовал обогнать их, чтобы успеть на быструю попытку.

Я оказался в жестком трафике, разгонный круг вышел скверным, и на быстром я шел без улучшения времени».

Он продолжил: «Я начал свою попытку всего в паре секунд позади Alpine [Пьера Гасли]. На трассе в Сингапуре это не лучшая ситуация для работы аэродинамики.

Так как улучшения не было, я попробовал что-то исправить в самом последнем повороте, хотя это и было нереально. Все произошло очень быстро, но мне известна причина аварии: я просто был недостаточно быстр, чтобы пройти дальше.

Когда в двух секундах перед тобой другая машина, ты невероятно теряешь в прижиме, особенно когда едешь вплотную к стене».

Стролл добавил, что успел убрать руки с руля, потому избежал травм вроде той, что выбила из строя Даниэля Риккардо.

«Я проверил, что со мной все в порядке, это было главным, – рассказал канадец. – После этого пришло ощущение, как скверно все сложилось. Причем такая полоса длится уже какое-то время.

В этот раз помешали трафик, плохой разгонный круг и неподготовленные шины. Словно в негативной спирали все становилось хуже и хуже. И закончилось аварией».

Другой гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо будет стартовать в воскресной гонке седьмым.

Обновление: Стролл пропустит гонку в Сингапуре