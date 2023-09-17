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Стролл назвал взвешивание причиной аварии в Сингапуре

Канадский пилот Aston Martin рассказал, что к его субботней ошибке привело сочетание факторов, но началось все с потери времени на весах FIA

Мэтт Кью
Автор:
Авария: Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Лэнс Стролл задел поребрик в финальном повороте трассы «Марина-Бэй» по ходу первого сегмента квалификации, потерял контроль над задней частью машины и улетел в барьер с внешней стороны.

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В результате аварии зеленая AMR23 получила серьезные повреждения, а сессию пришлось надолго прервать красными флагами из-за необходимости восстановить ограждение. 

Сам Стролл не получил повреждений, а причиной случившегося он назвал неудачной сочетание факторов: «Все началось с того, что меня остановили [технические комиссары FIA] для прохождения взвешивания. Из-за этого я оказался на трассе позади большой группы машин и попробовал обогнать их, чтобы успеть на быструю попытку.  

Я оказался в жестком трафике, разгонный круг вышел скверным, и на быстром я шел без улучшения времени». 

Он продолжил: «Я начал свою попытку всего в паре секунд позади Alpine [Пьера Гасли]. На трассе в Сингапуре это не лучшая ситуация для работы аэродинамики.  

Так как улучшения не было, я попробовал что-то исправить в самом последнем повороте, хотя это и было нереально. Все произошло очень быстро, но мне известна причина аварии: я просто был недостаточно быстр, чтобы пройти дальше. 

Когда в двух секундах перед тобой другая машина, ты невероятно теряешь в прижиме, особенно когда едешь вплотную к стене». 

Стролл добавил, что успел убрать руки с руля, потому избежал травм вроде той, что выбила из строя Даниэля Риккардо

«Я проверил, что со мной все в порядке, это было главным, – рассказал канадец. – После этого пришло ощущение, как скверно все сложилось. Причем такая полоса длится уже какое-то время. 

В этот раз помешали трафик, плохой разгонный круг и неподготовленные шины. Словно в негативной спирали все становилось хуже и хуже. И закончилось аварией».

Другой гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо будет стартовать в воскресной гонке седьмым. 

Обновление: Стролл пропустит гонку в Сингапуре

 

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