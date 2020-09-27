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Формула 1 / Гран При России / Новость

Стролл назвал причиной схода «небрежный» маневр Леклера

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Стролл назвал причиной схода «небрежный» маневр Леклера
Автор:
, Главный редактор

Канадец удивился, что действия пилота Ferrari не привели к каким-либо судейским решениям

Лэнс Стролл обвинил Шарля Леклера в инциденте на первом круге, который привел к сходу канадского пилота с трассы. По словам гонщика Racing Point, его машина получила удар в заднее правое колесо от болида Ferrari – после чего шансов спасти ситуацию уже не было.

«Он действовал очень небрежно, – заявил Стролл, вернувшись в паддок после инцидента. – Я оставил ему более чем достаточно места. Проехал весь поворот по внешнему радиусу, мы вполне могли разъехаться – но он просто пнул мою машину в заднее колесо. Хотя вполне мог избежать этого контакта.

В целом можно сказать, что я удивлен случившимся. И тем, что произошло – и тем, что судьи оставили этот инцидент без каких-либо последствий. В целом же я мог сегодня показать неплохой результат. Старт вышел просто прекрасным, я был на подходящих шинах – так что, остается только пожалеть».

Леклер, финишировавший 6-м, в первом интервью после финиша не стал говорить об инциденте и сосредоточился на позитивных впечатлениях от гонки: «Этот результат стал большим сюрпризом. В пятницу у меня ничего толком не получалось – особенно во время работы на длинных сериях. Темпа не было, шины работали так себе – поэтому я не ждал от воскресенья ничего хорошего.

Я рад, что после очень сложных уик-эндов есть хоть какой-то просвет. В Муджелло я неплохо стартовал, но потом меня обгоняла одна машина за другой – это было неприятно. После этого здорово провести гонку, на которой машина демонстрирует позитивные симптомы. Да и своим пилотажем я сегодня доволен».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Лэнс Стролл , Шарль Леклер
Автор Кирилл Качнов

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