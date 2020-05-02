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Формула 1 / Новость

Стролл купит Mercedes, Хэмилтон уйдет в Ferrari. Джордан дал прогнозы на будущее Ф1

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Стролл купит Mercedes, Хэмилтон уйдет в Ferrari. Джордан дал прогнозы на будущее Ф1
Автор:
, редактор
2 мая 2020 г., 16:58

Джордан предсказал будущее всем, кроме Алонсо

Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан известен своими смелыми прогнозами. Ранее ему удавалось заранее предсказать возвращение Михаэля Шумахера в Ф1 в 2010 году и переход Льюиса Хэмилтона из McLaren в Mercedes. 

В связи с эпидемией коронавируса Джордан ждет глобальных перемен в Ф1 уже в ближайшем будущем. В частности, ирландец полагает, что Mercedes откажется от собственной команды.

«Я убежден, что Mercedes, Honda и, возможно, Renault, покинут Формулу 1 в ближайшие два года. У руководства Mercedes не осталось выбора. Они уже всего достигли и все выиграли. В текущих обстоятельствах, они не могут увеличить свой успех. Так что они продадут команду. Возможно, Лоуренсу Строллу, который хочет привести к чемпионскому титулу своего сына и бренд Aston Martin. А с Racing Point это будет трудно сделать. Возможно, Mercedes будет более тесно сотрудничать с McLaren, как в прежние времена.

Ferrari же мыслит иначе. Формула 1 у них в крови, участие в чемпионате даже не обсуждается. Их угрозы уйти – просто упреждающие удары. В будущем Ferrari, Red Bull и, пожалуй, McLaren-Mercedes снова будут лидерами Ф1», – цитирует Джордана F1-Insider.

Помимо этого, Джордан ждет серьезных перестановок на рынке пилотов: «Значение имеют Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. Я не очень хорошо знаю Феттеля, но мне кажется, у него нет выбора, кроме как завершить карьеру или уйти в McLaren. Его поезд в Ferrari давно ушел.

Льюис же перейдет в Ferrari. Теперь только итальянцы могут позволить себе его зарплату, и они знают, что он того стоит. Ферстаппен останется в Red Bull и постарается победить Льюиса, но ему будет сложно».

Отметим, что у Феттеля и Хэмилтона контракты с Ferrari и Mercedes истекают в конце 2020 года. По слухам, Себастьян отверг предложение Скудерии об однолетнем контракте, а слухи о переходе Льюиса в Маранелло ходят с прошлого года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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