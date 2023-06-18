Предыдущая / У Хюлькенберга отобрали место на первом ряду. За превышение скорости Следующая / «Не знаю, как им еще объяснить». Леклер упрекнул Ferrari в слабой квалификации
Формула 1 / Гран При Канады Новость

Стролл и Цунода пополнили список оштрафованных после квалификации

Два гонщика, которые и без того показали в субботу не самый лучший результат, потеряли еще по три позиции на решетке

Филип Клерен
Автор:
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Ник де Врис, AlphaTauri AT04

Субботняя сессия в Монреале оказалась очень богатой на события. В споре за стартовые позиции на мокром асфальте гонщики несколько раз создавали друг другу серьезные помехи. И хотя обошлось без столкновений, порой участники квалификации всерьез мешали друг другу, не позволяя провести быструю попытку.

Вскоре после окончания заездов стало известно о наказании за блокировку Карлоса Сайнса, а позже аналогичный штраф – перестановку на три стартовые позиции – назначили и Лэнсу Строллу с Юки Цунодой. 

Канадец из Aston Martin по ходу второго сегмента, когда асфальт стал подсыхать, помешал в восьмом повороте Эстебану Окону, тогда как японский пилот AlphaTauri во второй части сессии, возвращаясь на трассу после ошибки в шпильке, оказался на пути Нико Хюлькенберга. 

В итоге Лэнса переставили с 13-го места на 16-е, а Юки – с 16-го на 19-е. 

Больше всех от этого выиграл Пьер Гасли, который разом поднялся в протоколе на две строчки вверх.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

У Хюлькенберга отобрали место на первом ряду. За превышение скорости

«Не знаю, как им еще объяснить». Леклер упрекнул Ferrari в слабой квалификации
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
«Выстрелили себе в ногу». Алонсо раскритиковал Ф1 за сорванную тренировку

«Выстрелили себе в ногу». Алонсо раскритиковал Ф1 за сорванную тренировку

Формула 1
Гран При Канады

«Выстрелили себе в ногу». Алонсо раскритиковал Ф1 за сорванную тренировку «Выстрелили себе в ногу». Алонсо раскритиковал Ф1 за сорванную тренировку

Босс Williams: Технологии команды устарели на 20 лет

Босс Williams: Технологии команды устарели на 20 лет

Формула 1

Босс Williams: Технологии команды устарели на 20 лет Босс Williams: Технологии команды устарели на 20 лет

Мнение: помог ли отказ от «эски» улучшить гонки в Барселоне?

Мнение: помог ли отказ от «эски» улучшить гонки в Барселоне?

Формула 1
Гран При Испании

Мнение: помог ли отказ от «эски» улучшить гонки в Барселоне? Мнение: помог ли отказ от «эски» улучшить гонки в Барселоне?

Лэнс Стролл Больше от
Лэнс Стролл
Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Канады

Гран При Канады: дуэли в квалификациях Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Канады

Стартовая решетка Гран При Канады

Формула 1
Гран При Канады

Стартовая решетка Гран При Канады Стартовая решетка Гран При Канады

Еще два титула. Обзор уик-энда

Еще два титула. Обзор уик-энда

Прайм
Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда Еще два титула. Обзор уик-энда

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Формула 1
Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1

Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1

Формула 1

Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1 Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Формула 1
Гран При Испании

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Самое важное:

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

F1 Формула 1
Гран При Канады

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

F1 Формула 1
Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Гран При Канады: пять быстрых выводов

Гран При Канады: пять быстрых выводов

F1 Формула 1
Гран При Канады

Гран При Канады: пять быстрых выводов Гран При Канады: пять быстрых выводов

Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона

Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона

F1 Формула 1
Гран При Канады

Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.