Стролл и Цунода пополнили список оштрафованных после квалификации

Субботняя сессия в Монреале оказалась очень богатой на события. В споре за стартовые позиции на мокром асфальте гонщики несколько раз создавали друг другу серьезные помехи. И хотя обошлось без столкновений, порой участники квалификации всерьез мешали друг другу, не позволяя провести быструю попытку.

Вскоре после окончания заездов стало известно о наказании за блокировку Карлоса Сайнса, а позже аналогичный штраф – перестановку на три стартовые позиции – назначили и Лэнсу Строллу с Юки Цунодой.

Канадец из Aston Martin по ходу второго сегмента, когда асфальт стал подсыхать, помешал в восьмом повороте Эстебану Окону, тогда как японский пилот AlphaTauri во второй части сессии, возвращаясь на трассу после ошибки в шпильке, оказался на пути Нико Хюлькенберга.

В итоге Лэнса переставили с 13-го места на 16-е, а Юки – с 16-го на 19-е.

Больше всех от этого выиграл Пьер Гасли, который разом поднялся в протоколе на две строчки вверх.