Стролл и Цунода пополнили список оштрафованных после квалификации
Два гонщика, которые и без того показали в субботу не самый лучший результат, потеряли еще по три позиции на решетке
Субботняя сессия в Монреале оказалась очень богатой на события. В споре за стартовые позиции на мокром асфальте гонщики несколько раз создавали друг другу серьезные помехи. И хотя обошлось без столкновений, порой участники квалификации всерьез мешали друг другу, не позволяя провести быструю попытку.
Вскоре после окончания заездов стало известно о наказании за блокировку Карлоса Сайнса, а позже аналогичный штраф – перестановку на три стартовые позиции – назначили и Лэнсу Строллу с Юки Цунодой.
Канадец из Aston Martin по ходу второго сегмента, когда асфальт стал подсыхать, помешал в восьмом повороте Эстебану Окону, тогда как японский пилот AlphaTauri во второй части сессии, возвращаясь на трассу после ошибки в шпильке, оказался на пути Нико Хюлькенберга.
В итоге Лэнса переставили с 13-го места на 16-е, а Юки – с 16-го на 19-е.
Больше всех от этого выиграл Пьер Гасли, который разом поднялся в протоколе на две строчки вверх.
У Хюлькенберга отобрали место на первом ряду. За превышение скорости
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