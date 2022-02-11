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Формула 1 / Презентация Aston Martin Новости

Стролл: Aston Martin не нужны деньги

Глава компании и одноименной команды заявил, что не нуждается в дополнительном финансировании

Стролл: Aston Martin не нужны деньги
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Лоуренс Стролл стал совладельцем и руководителем автомобильного производителя Aston Martin в начале 2020 года. Он сразу же объявил, что его команда Формулы 1 Racing Point будет переименована в Aston Martin и начал программу масштабных инвестиций в Ф1, затеяв в том числе строительство новой базы.

При этом головной автопроизводитель продолжал находиться в кризисе, показав убытки за 2020 год и, как предполагается, закончив 2021 год также с убытками – публикация финансовых показателей намечена на 24 февраля.

Кроме того, спортивный автомобиль Aston Martin Valkyrie, который разрабатывался еще в сотрудничестве с Red Bull и должен был помимо дорожной версии иметь гоночный вариант гиперкара для «Ле-Мана», по прежнему задерживается. Все это породило слухи о том, что Aston Martin испытывает дефицит финансирования, и Строллу нужно срочно искать дополнительные деньги для своего нового бизнеса.

Сам Лоуренс Стролл в недавнем разговоре с Financial Times опроверг эту информацию: «Позвольте мне быть предельно четким и запишите черным по белому: нам не нужны дополнительные деньги, продажи дорожных машин идут хорошо».

Говоря о проблемах с гиперкаром Valkyrie, каждый из которых стоит 2,5 миллиона фунтов стерлингов, Стролл отметил, что задержка связана не с финансированием проекта, а с техническими сложностями: «Это настоящая машина Формулы 1 для дорог общего пользования. Мы недооценили свои возможности по объемам производства до того, как начали строить эти автомобили».

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