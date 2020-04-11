Строил машины и сам на них побеждал. Уникальная история Джека Брэбэма

Сэр Джек Брэбэм – единственный человек, который выиграл титул чемпиона Формулы 1 за рулем машины, носящей его собственное имя. И едва ли можно ожидать, что кто-то сможет повторить подобное достижение в обозримом будущем.

Австралиец сочетал активный и даже агрессивный стиль управления гоночной техникой с глубоким пониманием ее конструкции. Это позволило ему создавать автомобили, которые славилась своей крепкостью и надежностью – в эпоху, когда поломки были неотъемлемой частью гонок.

Брэбэм проникся интересом к технике благодаря работе авиамехаником во время армейской службы. Его призвали в 1944 году после достижения 18-летия и направили на военную базу неподалеку от Сиднея.

После демобилизации Джек открыл мастерскую, а в свободное время гонялся на миджетах, завоевав на гравийных трассах пять национальных и региональных титулов в период 1948-51 годов. Увлечение все сильнее затягивало молодого человека, и вскоре он переключился на классические кольцевые соревнования. Там Брэбэм выступал на спорткарах Cooper – а затем и вовсе перебрался в Европу, чтобы всерьез заняться гоночной карьерой.

Сохраняя верность Cooper, австралиец в скором времени стал хорошим другом основателя марки Чарльза Купера и его сына Джона. Пилот выступал на заднеприводных машинах компании в Формуле 2, а затем и в Формуле 1.

Джек Брэбэм Фото: Райнер Шлегельмильх

Первым серьезным достижением Брэбэма стала победа в чемпионате Autocar Ф2 1958 года. В то время в Британии разыгрывалось несколько разных серий на такой технике, у каждой из которых был свой титульный спонсор. Параллельно гонщик набирался опыта в Ф1, где стабильно финишировал в десятке, а в Монако добился лучшего в карьере четвертого места.

Но по-настоящему раскрылся Джек в следующем году. Куперы перешли на новые 2,5-литровые двигатели Climax, и легкая среднемоторная машинка стала в руках Брэбэма грозным оружием. Он выиграл в Монако и Эйнтри, еще трижды поднимался на подиум – и стал чемпионом мира.

На следующий год история оказалась еще более успешной: пять выигранных Гран При подряд не оставили соперникам австралийца шансов. Британская марка Cooper второй год подряд завоевала его стараниями Кубок конструкторов.

Джек Брэбэм (Cooper T51 Climax) на пути к победе в Гран При Великобритании 1959 года, Эйнтри Фото: Motorsport Images

Однако переход чемпионата на моторы объемом 1,5 литра коренным образом изменил расстановку сил. Соперники Cooper захватили инициативу, а действующий чемпион ни разу по ходу сезона не смог подняться на подиум.

Но верно говорят, что нет худа без добра: сложности на трассах Ф1 дали Джеку мотивацию попробовать себя в чем-то еще. Он дебютировал в «Инди 500». А еще в партнерстве со своим старым другом, инженером и конструктором Роном Торанаком, организовал собственную компанию. Она получила название Motor Racing Developments и начала с создания машин для Формулы Junior.

История выступления Брэбэма в Индианаполисе тоже получилась знаменательной. В то время на американских овалах господствовали тяжелые переднемоторные машины. Заручившись поддержкой одного из лидеров этих гонок Роджера Уорда, Джек заявил на старт миниатюрный Cooper с двигателем позади пилота.

Казалось, что на столь скромной и маломощной машине у дебютанта нет шансов, но он удивил многих, показав в квалификации 13-й результат и финишировав девятым. Именно после этого в Штатах задумались, не устарела ли компоновка их техники.

Тем временем в чемпионате Ф1 1962 года состоялся дебют Brabham BT3. Джек, принимавший активное участие в создании машины, дважды финишировал на ней четвертым. К следующему сезону команда расширилась до двух пилотов (напарником «играющего босса» стал Дэн Герни) и заработала 30 очков, чего хватило для третьей строчки в Кубке конструкторов.

Дэн Герни принес Brabham первую победу, выиграв на BT7 Гран При Франции 1964 года в Руане Фото: Motorsport Images

В сезоне-64 молодой проект добился своей первой победы. Герни стал сильнейшим в Руане, а потом повторил этот результат в Мехико. Чемпионат 1965 года прошел в Формуле 1 под знаком доминирования Джима Кларка и Lotus, но затем время полуторалитрового регламента подошло к концу – спорт готовился к переходу на трехлитровые двигатели.

Брэбэм со свойственной ему предусмотрительностью верно просчитал ситуацию. Прежде уже не раз случалось, что производители моторов оказывались не готовы к изменениям, и первое время надежность новых силовых установок не выдерживала никакой критики. Потому было важно найти где-то пусть не самую мощную, но работоспособную альтернативу.

Джек договорился со своими земляками из «Компании по производству запасных частей» – Repco, – чтобы те построили для его команды мотор на базе старого блока Oldsmobile. Результат получился далеко не блестящим – V-образная «восьмерка» выдавала в лучшем случае 310 л.с. и была самой маломощной в пелотоне. Но пока Ferrari, Lotus и остальные теряли очки из-за сходов, Брэбэм приезжал на финиш и выигрывал гонки. И в третий раз стал чемпионом мира.

Джек Брэбэм на BT19 в управляемом заносе преодолевает один из поворов «Зандфорта». В этой гонке он одержал третью из четырех побед сезона-66 Фото: Райнер Шлегельмильх

В 1967-м в Формуле 1 появился мотор Ford Cosworth DFV. Первый год его использовала только Lotus, но потенциал новинки быстро стал очевидным. Чтобы сохранять конкурентоспособность своей команды, австралиец придумал новый прием. Свою собственную машину он сделал лабораторией на колесах, регулярно испытывая новинки – что несло в себе известный риск. Его новый напарник, новозеландец Дэнни Хьюм, напротив, использовал только проверенные и доказавшие эффективность решения.

И в этот раз расчет оказался верным – правда, титул с перевесом в пять очков достался Хьюму. Brabham второй год подряд стала сильнейшей в зачете конструкторов.

Дэнни Хьюм опережает Джека Брэбэма на Гран При ЮАР 1967 года. Фото: Motorsport Images

Отношения между напарниками испортились – и Хьюм ушел к Брюсу Макларену. Его место занял молодой и быстрый австриец Йохен Риндт. Чтобы компенсировать все более очевидную нехватку мощности Repco, в сезоне-68 гонщикам команды приходилось гораздо больше рисковать в погоне за результатом.

Но риск не оправдался, и сезон принес всего десять очков. В это же время в гонках погибли Джим Кларк, Майк Спенс и Жо Шлессер. Брэбэму было уже 42 года, и такое развитие событий неизбежно ставило перед ним серьезные вопросы.

Тем более, что с точки зрения бизнеса дела у него шли превосходно – шасси разных классов десятками покидали ворота фабрики, а в Формуле 2 они являлись объективно лучшими на тот момент.

Джек было принял решение повесить шлем на гвоздь – но Риндт предпочел уйти в Lotus, и ветеран не нашел на роль нового первого пилота команды подходящей кандидатуры. Пришлось снова выходить на старт самому.

Brabham тоже перешла на моторы Cosworth DFV, но дела у ее руководителя в 69-м не клеились. Австралиец заработал в четырех первых гонках всего одно очко, а затем и вовсе сломал ногу в аварии на тестах. Так Джек выбыл из строя на пару месяцев. Впрочем, сменивший Риндта другой молодой талант, Жаки Икс, одержал за это время пару побед. Казалось, теперь Джеку точно можно со спокойной душой завершать собственные выступления.

Брэбэм (№8) и Жаки Икс на Гран При Мексики ’69. У Джека еще открытый шлем и большие очки, у его молодого напарника – уже более современный закрытый «интеграл». У машин всего за пару лет появились антикрылья Фото: Дэвид Фиппс

Но снова судьбе было угодно иначе. На этот раз Икс поддался магии Ferrari, и Брэбэм в 44 года продолжил выходить на старт. Он выиграл первую гонку сезона-70 в Южной Африке, а во второй, проходившей в Монако, упустил победу лишь в самом последнем повороте. В Британии ему не позволил подняться на вершину подиума предательски опустевший бак, но в целом именно Джек был главным соперником двух претендентов на титул – своих недавних воспитанников Икса и Риндта.

Однако тот сезон стал по-настоящему черным для спорта. На тестах насмерть разбился Макларен, в Зандфорте пожар унес жизнь Пирса Кариджа, а в Монце в смертельную аварию попал Риндт.

С Брэбэма было достаточно. Он ушел, одержав 14 побед в Гран При, выиграв 13 квалификаций, три титула в зачете пилотов и два Кубка конструкторов.

Свою последнюю победу Джек одержал на Гран При ЮАР 1970 года в возрасте 44 лет. Будь удача благосклонней к нему, австралиец вполне мог завоевать в том сезоне и титул чемпиона Фото: Дэвид Фиппс

Теперь ушел бесповоротно. Джек продал свои акции компании Торанаку, который вскоре нашел для Brabham нового покупателя. Это был известный своей хитростью и деловой хваткой бизнесмен по имени Бернард Экклстоун. Но это уже совсем другая история.

Что касается Брэба, то в 1979-м королева Британии удостоила трехкратного чемпиона мира рыцарского титула. Три его сына, Джефф, Гэри и Дэвид, тоже с разной степенью успеха выступали в гонках.

Когда в мае 2014-го австралиец, прожив 88 ярких лет, покинул этот мир, Дэн Герни написал: «Нашу планету оставил гигант мира гонок, который добивался в Формуле 1 успехов и как пилот, и как конструктор – и в каждом из этих качеств он был неподражаем. Темноволосый «Черный Джек» был отчаянным соперником, выдающимся инженером, стремительным пилотом, незаурядным политиком, творцом и провидцем.

Я следовал тем путем, который он проложил – тоже пытаясь строить, гоняться и побеждать на собственных машинах. Мне говорили, что подобного смогли добиться всего три человека в истории. Мы с Брюсом Маклареном выигрывали гонки, но сэр Джек Брэбэм одержал победу в чемпионате мира. И он навсегда останется единственным в этом уникальном достижении.

Мне будет очень не хватать тебя, Джек! Ты показывал путь всем нам!»

Лучше не скажешь при всем желании.