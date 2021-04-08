Стратег Mercedes: Росбергу нужна тысяча кругов, а Хэмилтону – два

Нико Росберг и Льюис Хэмилтон провели вместе четыре сезона в Mercedes. За это время британец выиграл два чемпионских титула, а немец – один. Ходило мнение, что Росберг лучше работает над машиной, но Хэмилтон сильнее на трассе.

Главный стратег Mercedes Джеймс Ваулз рассказал, что Льюис гораздо быстрее набирал максимальную скорость, в то время как Росберг постепенно доходил до идеала.

«Если дать Нико тысячу кругов, он будет медленно идти вперед и дойдет до невероятного уровня, – сказал Ваулз в подкасте Beyond the Grid. – Если дать Льюису два круга, он сделает то же самое.

В чем Нико был превосходен, это в работе, когда у него есть время и возможность посмотреть, что делает напарник. Просто невероятно, чего он после этого мог добиться».

Ваулз также рассказал об изменениях, которые произошли с Хэмилтоном за восемь лет в Mercedes: «Он совсем другой человек. Он пришел к нам наемником, который хотел выигрывать сам для себя. Это желание никуда не делось, но он понял, что лучшим спортсменом становишься, работая как часть команды. Только на себя полагаться нельзя».