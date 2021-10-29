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Формула 1 / Гран При США Новости

Стратег Mercedes: Максу не хватало бы шин на еще один круг

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В боксах Mercedes были уверены, что кругом позже Хэмилтон легко бы опередил соперника

Стратег Mercedes: Максу не хватало бы шин на еще один круг

По мнению многих болельщиков, в Гран При Сша команда Mercedes уступила Red Bull из-за неправильной стратегии. Сам Льюис Хэмилтон и глава команды Тото Вольф уже заявляли, что иная стратегия была невозможно.

И все же наиболее подробно точнку зрения на произошедшее из боксов Mercedes изложил главный стартег команды Джеймс Ваулз.

«На последних кругах Гран При США у Хэмилтона были шины, позволившие ему догнать Ферстаппена, но я не уверен, что с ними он мог бы обогнать, – цитирует Ваулза издание Racingnews365.com. – Давайте объясню подробнее.

Под конец шины начинают деградировать, и с каждом кругом пилот теряет, скажем, по одной десятой секунды по сравнению с соперником, который едет на более свежей резине. И в какой-то момент наступает ситуация, когда разница в скорости становится достаточной для обгона.

Мы со своей стороны могли решать, когда провести пит-стоп Хэмилтона, а также контролировать износ его шин. Чего мы не могли контролировать, так это пит-стоп Ферстаппена и его износ шин. Мы могли лишь предположить, что его резина износится достаточно, чтобы его можно было опередить. Так и произошло, но только под конец последнего круга.

Если бы в запасе оставался еще круг, результаты гонки были бы иными. Но они отлично справились, сберегли шины таким образом, чтобы в момент, когда Хэмилтон догонит Макса на последних кругах, у них осталось достаточно сцепления, чтобы не дать ему возможности для атаки».

Ваулз также объяснил, почему Mercedes не зазвала Хэмилтона в боксы раньше.

«Если бы мы провели пит-стоп Льюиса раньше, то на выезде из пит-лейна он бы не так сильно отставал от Макса, но и Ферстаппен был бы в этот момент быстрее, так как его шины бы еще не износились. В итоге в погоне за Максом Хэмилтон убил бы свою резину и ее не хватило бы для обгона», – пояснил главный стратег Mercedes.

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