«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов
Инженеры выявили некие шумы, появление которых предшествует отказу двигателя. Но пока не нашли их источник
Накануне Гран При Турции Mercedes заменила компонент гибридной силовой установки на болиде Льюиса Хэмилтона, а именно двигатель внутреннего сгорания. Перед этим, в Сочи мотор внепланово поменяли Валттери Боттасу.
Что именно стало причиной замены тогда толком не уточнялось. Хельмут Марко из Red Bull тогда предположил, что все дело в том, что из-за обострившейся конкуренции гонщики Mercedes теперь чаще используют режим максимальной мощности, что негативно сказывается на ресурсе.
В прессе также фигурировали слухи, что слабыми местами двигателей являются постели (опоры) коленвалов и крепления клапанов. На пресс-конференции после квалификации в Турции Вольф фактически признал догадку Марко и подробнее рассказал о том, что происходит с двигателями накануне их полного отказа.
«Когда начинаешь расширять границы использования силового агрегата в режиме повышенной мощности, то на определенном этапе сталкиваешься со сложностями, – сказал Вольф. – Наши двигатели оставались самыми надежными с начала гибридной эры. Но поскольку сейчас мы расширили эти самые границы, то на определенном этапе обнаружили… скажем так шумы. Мы пока не понимаем природу этих шумов, но именно с ними связаны отказы двигателей внутреннего сгорания в прошлом.
У нас есть отказавшие моторы, и теперь мы должны узнать причину, чтобы понять, когда менять остальные, потому, что на этом этапе чемпионата поздно дорабатывать слабые детали».
К счастью для Mercedes, проблемы связаны именно с двигателями внутреннего сгорания, а не со всей силовой установкой. За первую внеплановую замену ДВС гонщика штрафуют потерей десяти позиций, за последующие замены – пяти позиций.
«Остальные элементы силовой установки, такие как турбонаддув или что-то еще показывают потрясающую надежность и ресурс, и мы не рассчитываем на то, что нам потребуется их замена», – сказал руководитель Mercedes.