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Формула 1 / Гран При Турции Новости

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов

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Инженеры выявили некие шумы, появление которых предшествует отказу двигателя. Но пока не нашли их источник

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов

Накануне Гран При Турции Mercedes заменила компонент гибридной силовой установки на болиде Льюиса Хэмилтона, а именно двигатель внутреннего сгорания. Перед этим, в Сочи мотор внепланово поменяли Валттери Боттасу.

Что именно стало причиной замены тогда толком не уточнялось. Хельмут Марко из Red Bull тогда предположил, что все дело в том, что из-за обострившейся конкуренции гонщики Mercedes теперь чаще используют режим максимальной мощности, что негативно сказывается на ресурсе.

В прессе также фигурировали слухи, что слабыми местами двигателей являются постели (опоры) коленвалов и крепления клапанов. На пресс-конференции после квалификации в Турции Вольф фактически признал догадку Марко и подробнее рассказал о том, что происходит с двигателями накануне их полного отказа.

«Когда начинаешь расширять границы использования силового агрегата в режиме повышенной мощности, то на определенном этапе сталкиваешься со сложностями, – сказал Вольф. – Наши двигатели оставались самыми надежными с начала гибридной эры. Но поскольку сейчас мы расширили эти самые границы, то на определенном этапе обнаружили… скажем так шумы. Мы пока не понимаем природу этих шумов, но именно с ними связаны отказы двигателей внутреннего сгорания в прошлом.

У нас есть отказавшие моторы, и теперь мы должны узнать причину, чтобы понять, когда менять остальные, потому, что на этом этапе чемпионата поздно дорабатывать слабые детали».

К счастью для Mercedes, проблемы связаны именно с двигателями внутреннего сгорания, а не со всей силовой установкой. За первую внеплановую замену ДВС гонщика штрафуют потерей десяти позиций, за последующие замены – пяти позиций.

«Остальные элементы силовой установки, такие как турбонаддув или что-то еще показывают потрясающую надежность и ресурс, и мы не рассчитываем на то, что нам потребуется их замена», – сказал руководитель Mercedes.

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