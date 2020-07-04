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Формула 1 / Новость

«Странные оправдания». Баттон раскритиковал Ferrari за увольнение Феттеля

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«Странные оправдания». Баттон раскритиковал Ferrari за увольнение Феттеля
Автор:
, редактор
4 июл. 2020 г., 09:25

Экс-чемпион мира уверен, что Маттиа Бинотто некрасиво обошелся со своим пилотом

На Гран При Австрии Себастьян Феттель впервые рассказал, как было принято решение о его уходе из Ferrari. Немец признался, что босс команды Маттиа Бинотто даже не обсуждал с ним новый контракт, просто заявив, что Феттель больше не нужен Скудерии.

Сам Бинотто рассказал, что принял такое решение из-за паузы перед стартом чемпионата, вызванной коронавирусом. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон счел такое объяснение неубедительным. 

«Это очень странное оправдание, – сказал Баттон в эфире Sky Sports F1. – Он [Бинотто] просто вышвырнул его [Феттеля], сказал: «Твои услуги в следующем году не нужны».

Это же четырехкратный чемпион мира, он много лет выигрывал гонки для Ferrari. И, по-моему, был довольно хорош в прошлом году. Да, у него было несколько ошибок, которых четырехкратный чемпион мира не должен себе позволять. Можно сказать, что на каких-то этапах он мог отработать получше, но кто знает. Он невероятный пилот, который допустил несколько необязательных ошибок, но подобные ошибки были и у его напарника.

Очень странно принимать такое решение, когда сезон еще даже не начался».

Баттон считает, что столь ранний разрыв с Феттелем может навредить Ferrari в этом году: «Принятое сейчас, это решение никому не пойдет на пользу. Особенно Ferrari, за которую целый год будет выступать пилот, который знает, что отправится на выход в конце сезона.

Он сказал, что будет слушать приказы команды. Может он и будет, но станет ли он сдаваться, если приедет на последний этап лидером? Нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дженсон Баттон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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