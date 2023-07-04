«Странные эти британцы». Вольф опроверг слухи о скором объявлении про контракт Хэма
По словам главы Mercedes, по ходу Гран При Великобритании можно не ждать анонса о будущем семикратного чемпиона мира
В преддверии Гран При Австрии телеканал Sky поделился информацией о том, что команда Mercedes и Льюис Хэмилтон наконец-то согласовали все условия нового контракта, о котором говорят уже полгода – и по ходу домашнего уик-энда гонщика в Сильверстоуне наконец-то будет сделано официальное объявление.
На «Ред Булл Ринге» репортеры спросили у Тото Вольфа, сколько правды в этом предположении. Австриец ответил, что на ближайшей неделе можно не ждать новостей о будущем Льюиса.
«Мы хотим все сделать правильно, проработать каждую мелочь, – объяснил глава Mercedes F1. – Это как раз такой случай, когда надо обсудить все условия. Причем деньги в данном случае вообще не имеют значения. Мы уже не говорим о деньгах, а занимаемся совершенно другими вещами. Мы думаемо о будущем, и здесь нужно все сделать правильно».
У Тото поинтересовались, какой будет продолжительность нового соглашения с пилотом.
«Некоторой, – отметил австриец. – Я никогда не понимал этих британцев. Для них два – это уже несколько. В привычной мне американской системе несколько – это больше двух. Но речь, в любом случае, идет о многолетнем контракте».
На прямой вопрос, ждать ли каких-то объявлений на неделе перед Гран При Великобритании или по ходу самого уик-энда, Вольф ответил кратко: «Нет».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Алессио Моргезе
Этап в Австрии сложился для Хэмиотона не лучшим образом. В главной гонке он финишировал только седьмым, а из-за штрафа опустился на восьмую позицию. Поведение машины настолько не нравилось пилоту, что Вольфу пришлось выходить на прямую связь с ним.
«Льюис, я знаю, что машина не в лучшей форме. Просто езжай», – сказал глава Mercedes.
Позже он объяснил: «В тот момент было много разговоров о соблюдении границ трассы, но я хотел, чтобы мы просто сделали максимум возможного, пусть даже техника работала не очень здорово. Иногда надо просто успокоиться».
Тото добавил, что слабое выступление команды в Шпильберге никак не повлияет на переговоры с Льюисом о контракте.
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