«Странно все это». Джордан усомнился в условиях сделки Alpine с американцами
Бывший глава побеждавшей команды Ф1 указал на ряд несоответствий в недавнем объявлении, назвав приведенные цифры «абсурдными»
В понедельник Alpine F1 объявила, что за 200 миллионов долларов продала 24% своих акций инвесторам из США, в число которых вошли звезды Голливуда Райан Рейнольдс (исполнитель роли Дедпула) и Роб Макэлхенни.
Хотя привлечение сторонних средств всегда является свидетельством хорошего состояния бизнеса, в паддоке отметили, что некоторые обстоятельства сделки вызывают вопросы.
Эдди Джордан, чья команда выступала в Ф1 с 1991 по 2004 годы, объяснил эти сомнения.
«Я не верю во все это, – приводит слова ирландца GB News. – Не стану использовать термин "фейковая новость", но с финансовой точки зрения такая сделка просто бессмысленна. Она не укладывается в существующие модели. Это для начала.
Всем очень приятно и даже выгодно (буквально Эдди использовал слово "сексуально" – прим.ред.) показывать такие цифры, но их необходимо подтвердить из достоверных источников. Пока я что-то не заметил никаких подобных движений от компании Alpine или Renault, которая является ее ключевым совладельцем.
Все это выглядит как-то странно. Оценивать что-то такого уровня [как Alpine F1] в $900 миллионов – это абсурдно.
Что все это может значить для Ferrari, или Mercedes, или Red Bull? Какова же их стоимость? Ведь Alpine и близко не дотягивает до их уровня».
Эдди Джордан
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Джордан добавил, что Renault, несомненно, получит выгоду от упоминаний Рейнольдса и Макэлхенни.
«Это две настоящих звезды, – объяснил Эдди. – Они имеют огромную известность, особенно на американском рынке. Может быть, именно это прежде всего и нужно Renault?
Не думаю, что они [звезды Голливуда] вложили собственные деньги. Скорее, реальные инвесторы просто использовали их имена для своих вложений.
Формула 1 бьет рекорды популярности, и хотя она уступает футболу, важно помнить, что здесь всего десять команд, тогда как в футболе по 30-40 клубов в каждой стране. Если перемножить, получится весьма немало.
И тогда начинаются вопросы. В чем смысл внимания [американских инвесторов] к столь нишевому спорту, как Ф1? И почему команда называется не Renault? И не скрывают ли они что-то?».
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