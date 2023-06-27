«Странно все это». Джордан усомнился в условиях сделки Alpine с американцами

В понедельник Alpine F1 объявила, что за 200 миллионов долларов продала 24% своих акций инвесторам из США, в число которых вошли звезды Голливуда Райан Рейнольдс (исполнитель роли Дедпула) и Роб Макэлхенни.

Хотя привлечение сторонних средств всегда является свидетельством хорошего состояния бизнеса, в паддоке отметили, что некоторые обстоятельства сделки вызывают вопросы.

Эдди Джордан, чья команда выступала в Ф1 с 1991 по 2004 годы, объяснил эти сомнения.

«Я не верю во все это, – приводит слова ирландца GB News. – Не стану использовать термин "фейковая новость", но с финансовой точки зрения такая сделка просто бессмысленна. Она не укладывается в существующие модели. Это для начала.

Всем очень приятно и даже выгодно (буквально Эдди использовал слово "сексуально" – прим.ред.) показывать такие цифры, но их необходимо подтвердить из достоверных источников. Пока я что-то не заметил никаких подобных движений от компании Alpine или Renault, которая является ее ключевым совладельцем.

Все это выглядит как-то странно. Оценивать что-то такого уровня [как Alpine F1] в $900 миллионов – это абсурдно.

Что все это может значить для Ferrari, или Mercedes, или Red Bull? Какова же их стоимость? Ведь Alpine и близко не дотягивает до их уровня».

Эдди Джордан Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Джордан добавил, что Renault, несомненно, получит выгоду от упоминаний Рейнольдса и Макэлхенни.

«Это две настоящих звезды, – объяснил Эдди. – Они имеют огромную известность, особенно на американском рынке. Может быть, именно это прежде всего и нужно Renault?

Не думаю, что они [звезды Голливуда] вложили собственные деньги. Скорее, реальные инвесторы просто использовали их имена для своих вложений.

Формула 1 бьет рекорды популярности, и хотя она уступает футболу, важно помнить, что здесь всего десять команд, тогда как в футболе по 30-40 клубов в каждой стране. Если перемножить, получится весьма немало.

И тогда начинаются вопросы. В чем смысл внимания [американских инвесторов] к столь нишевому спорту, как Ф1? И почему команда называется не Renault? И не скрывают ли они что-то?».