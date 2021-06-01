«Странно и скучно». Култхард разнес подход Pirelli к Формуле 1

Дэвид Култхард, который провел 14 сезонов в Формуле 1 на рубеже XX и XXI веков, раскритиковал современную ситуацию с шинами в чемпионате мира – и назвал использующуюся ныне резину Pirelli «дурной».

«Я выступал на покрышках разных марок – Goodyear, Bridgestone, Michelin. И все они были правильными, – рассказал британец в интервью сайту RaceFans. – Мы никогда не говорили о деградации резины. Никогда не было заявлений вроде "ты не можешь нагружать шины". Они выдавали максимум, когда были свежими, они постепенно теряли хватку, может быть, присутствовало какое-то гранулирование и пузырение, но это была нормальная резина.

Очевидно, что в какие-то моменты у Bridgestone или Michelin было преимущество – но речь шла о могучих компаниях, которые раздвигали границы возможного и активно работали над совершенствованием конструкции покрышек. И было просто здорово работать с ними.

Если же мы говорим об эпохе Pirelli, то делать это мне странно и скучно. А особенно скучно слышать заявления пилотов, что они старались не слишком сильно нагружать резину в гонке. Мотористы конкурируют между собой, создатели болидов конкурируют между собой, пилоты конкурируют между собой – и только в сфере шин у нас есть один поставщик, на продукцию которого жалуются все пилоты.

В такой ситуации я бы обратился к компаниям вроде Avon и Goodyear, чтобы они сделали хоть всего два состава – но сделали бы настоящие шины. Чтобы нам не приходилось больше слушать всю эту чепуху».

Култхард провел свою последнюю гонку Формулы 1 в 2008-м, за два года до перехода чемпионата на шины Pirelli.