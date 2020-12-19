Странная церемония. Как прошло награждение FIA 2020 года

Гала-церемония, организуемая FIA, является синонимом гламура. Программа шоу оставалась неизменной уже много лет: днем проходят пресс-конференции с чемпионами мира и победителями главных гоночных серий, а ближе к вечеру пилоты, боссы команд и официальные лица в компании прекрасных дам становятся гостями званого ужина, где в атмосфере праздника по очереди поднимаются на сцену и под аплодисменты собравшихся получают красивые трофеи.

Но коронавирус поставил жирный крест на традиции: церемонию, которую собирались провести в Мюнхене, пришлось отменить. Вместо этого в одном из женевских отелей были размещены декорации, откуда ведущие – Ники Шилдс и легенда «Ле-Мана» Том Кристенсен – представляли главных героев сезона.

Вместе с ними находился президент FIA Жан Тодт и самые важные гости. В число последних вошла и Коринна, супруга семикратного чемпиона Ф1 Михаэля Шумахера.

Все остальные выходили в эфир по видеосвязи. Так как многие герои сезона сейчас находятся у себя дома в Монте-Карло, местный Автоклуб Монако организовал собственную студию, откуда любой желающий мог выйти в эфир, избегая возни с веб-камерой и приведения в порядок собственного жилища.

Льюис Хэмилтон выходил на связь с базы Mercedes в Брэкли. На пресс-конференции он был в повседневной одежде, а для вручения наград облачился в смокинг.

Ведущие церемонии Том Кристенсен и Ники Шилдс Фото: FIA

Особенности формата

На этот раз у журналистов не было возможности лично пообщаться с чемпионами, как было прежде, потому интервью порой проходили в довольно необычных условиях.

Так, чемпион Формулы Е вышел на связь с борта частного самолета (автор этих строк даже написал об этом в своем твиттере – фото ниже), а сильнейший гонщик мирового ралли-кросса Йохан Кристофферссон и вовсе был в тот момент на тестах, потому пытался отыскать в расположении своей команды тихое место, где можно поговорить без помех. Кроме того, он был в спортивном комбинезоне.

Удобнее всех оказалось Валттери Ботасу, который пришел в студию Автоклуба Монако. «Это буквально соседняя дверь от моего дома», – с улыбкой объяснил вице-чемпион Ф1.

Его босс Тото Вольф явно пребывал на коротком отдыхе, но воспользовался правом не раскрывать места своего нахождения.

«Хотите составить мне компанию?»

Схожим образом поступил и Макс Ферстаппен. На вопрос нашего главного редактора, откуда он вышел на связь, пилот Red Bull ответил: «Может, вам еще сказать, чем я займусь сегодня вечером и куда отправлюсь на каникулы? Может, хотите составить мне компанию? Дайте знать. Я могу отправить вам фото или видео со своего зимнего отдыха».

Макс сдержал слово. Через пару часов он опубликовал в твиттере фото, сделанное в Монако на фоне Honda NSX с модными тормозными суппортами красного цвета. Как и Боттас, голландец провел официальную часть в студии ACM.

Без Кими вечеринок не бывает

Торжественный вечер не обошелся без ярких моментов. Автором одного из них – что едва ли удивит хоть кого-то – стал Кими Райкконен. Истории, подобные случившейся пару лет назад на церемонии FIA в Санкт-Петербурге, лишь повышают любовь болельщиков к финну.

В этот раз Кими был одним из лауреатов. Помимо чемпионов, FIA также награждает победителей в специальных номинациях, и Райкконена отметили за невероятный прорыв на старте гонки в Портимане. Этот эпизод одержал победу в номинации «Момент года»

«Похоже, они специально изобрели эту награду, чтобы я мог выиграть хотя бы что-то», – заметил лауреат.

Жан Тодт отдельно отметил усилия Льюиса Хэмилтона в борьбе за равноправие. Британец стал движущей силой кампании против расизма и встал во главе комиссии, получившей его имя.

«Я всегда оставался в одиночестве в нашем спорте, – объяснил президент FIA. – И не встречал никого из чернокожей семьи. Я провел в Ф1 14 лет, но за это время с точки зрения равенства прав ничего не поменялось. Когда я спрашивал ключевых лиц спорта, почему дела обстоят таким образом, они не могли дать мне ответ.

Сам Хэмилтон добавил, что считает задачей своей комиссии «не только символические жесты, которые мы делали по ходу сезона, но и реальные действия». Он пояснил: «Я уверен, что вместе с FIA и Формулой 1 мы сможем изменить ситуацию».

Коринна Шумахер и Жан Тодт, президент FIA Фото: FIA

Коринна получила награду за Михаэля

Кроме Льюиса Тодт удостоил своей персональной награды Михаэля Шумахера. Формальной причиной стали усилия немецкого гонщика в рамках кампании за безопасность на дорогах, его вклад в работу Центра исследований неврологических и психиатрических заболеваний в Париже и благотворительность.

Тодт рассказал, что Михаэль пожертвовал на эти цели более 20 млн долларов, включая перевод в 10 млн фонду пострадавших от Цунами в Юго-Восточной Азии.

Уже после трагического падения Михаэля на горнолыжном склоне, разделившего его жизнь на «до» и «после», благотворительный фонд Keep Fighting, носящий его имя, продолжает привлекать средства для помощи нуждающимся. В частности, на его средства были приобретены 5 тысяч шлемов в раскраске Михаэля для мотоциклистов из развивающихся стран.

«Я решил вручить награды Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону, – написал Тодт в твиттере. – В признание их достижений, семи побед в чемпионате пилотов Формулы 1, и за тот пример, какой они являют собой миру в спортивном и личностном плане».

За Михаэля награду получала его супруга Коринна. Это был один из самых трогательных моментов. Она сказала, что Михаэль просто любил гонки. Ему не нужно было для этого что-то делать, он просто оставался таким всегда. И именно любовь к гонкам всегда оставалась для него главной мотивацией.

«У Михаэля большое сердце, которое всегда было открыто тем, кто нуждается, – подчеркнула Коринна. – Он просто не может иначе. Ему было приятно приходить на помощь. И в рамках фонда Keep Fighting мы намерены продолжать те дела, у истоков которых он стоял».

«Буду всегда благодарен Жюлю»

Еще одним эмоциональным моментом церемонии стало выступление Ромена Грожана. Француз, попавший в страшную аварию на Гран При Сахира, сейчас продолжает восстановление после удара в барьер на скорости 220 км/ч и бесконечно долгих 28 секунд в центре огромного пожара.

Он вышел на связь из своего дома: на заднем плане можно было слушать крики детей гонщика, для защиты от которых он сам использовал большие наушники.

Ромен признал, что остался жив только благодаря системе Halo – и напрасно ругал ее прежде: «Да, я был глуп. Теперь же могу сказать, что никогда в жизни не сяду за руль гоночной машины без Halo. И рад признать, что был неправ, выступая против этой системы. Это один из величайших инструментов безопасности, введенных Формулой 1. Без Halo я бы не разговаривал с вами сегодня».

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Romain Grosjean bedankte sich erneut bei seinen Lebensrettern Foto: FIA

Главный врач Ф1 Ян Робертс, водитель медицинской машины Алан ван дер Мерве и команда спасателей из Бахрейна также удостоились награды президента FIA за спасение Грожана. Видео аварии показали по ходу церемонии – оно вновь напомнило, какую опасность таит в себе автоспорт.

«Сегодня я могу вновь поблагодарить своих спасителей, – добавил Грожан. – И думаю, что буду делать это каждый раз при новых встречах с ними.

Halo ввели в Формуле 1 из-за аварии Жюля [Бьянки на Гран При Японии 2014 года]. Потому внутренне я очень благодарен Жюлю. Он спас мою жизнь – вместе с теми людьми, которые занимались работой над проектом этой системы».

Самые важные награды, врученные на церемонии

Чемпионы мира Формулы:

Льюис Хэмилтон (гонщик)

Mercedes (конструктор)

Награды президента FIA:

Михаэль Шумахер

Льюис Хэмилтон

Ян Робертс, Алан ван дер Мерве, шейх Абдулла и команда спасателей из Бахрейна

Персона года:

Льюис Хэмилтон

Дебютант года:

Юки Цунода

Момент года:

Кими Райкконен (за первый круг ГП Португалии)

Чемпион Формулы 2:

Мик Шумахер