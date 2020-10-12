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Формула 1 / Гран При Айфеля / Аналитика

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев

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Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев
Автор:
, редактор

Разбираем этап, на котором Даниил впервые с сентября-2019 опустился на 15-е место

Чего ждали: немногого

Профиль айфельской трассы изначально не выглядел подходящим для AlphaTauri. На этой трассе команда из Фаэнцы априори смотрелась послабее конкурентов по середине пелотона, а на фоне прогнозировавшегося воскрешения Ferrari ее можно было рассматривать седьмой силой. 

Вдобавок, сам Квят имел далеко не лучший послужной список на «Нюрбургринге», да и очертания автодрома не выглядели похожими на приятные Даниилу трассы. В общем, перед этапом расклад казался для россиянина не слишком радужным.

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Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Как все началось: как и ожидалось

Опасения Квят начал высказывать еще до старта уик-энда. Правда, пугала его не грядущая форма команды, а погода. Прогнозировавшиеся 10 градусов по Цельсию действительно не выглядят удобной температурой для езды в открытой машине. А Даниил к тому же опасался, что автодром вообще засыпет снегом. Хотя согласитесь, от россиянина мы боязни снега как-то не ждем.

Снега над «Нюрбургрингом» не случилось, но погода свой удар все равно нанесла. Пятничные тренировки пришлось отменить из-за тумана – он не позволял медицинскому вертолету в случае необходимости отправиться с трассы в больницу.

Ситуация была одинакова для всех, но возможно, по AlphaTauri ударила сильнее остальных: как потом признал Пьер Гасли, его команда особенно полагается на прогресс за счет тренировок.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В субботу утром заезды все же начались, и команда из Фаэнцы показала неплохую скорость: Гасли попал в топ-10, а Квят остался 12-м. Однако Карлос Сайнс не показал нормального времени, а Лэнс Стролл пропустил всю сессию. В целом же было понятно – AlphaTauri будет где-то недалеко от десятки, но своими силами в нее не пробьется. Так и получилось.

Первый сегмент Гасли прошел уверенно, а Квят, опять уступив напарнику четверть секунды, уже оказался слегка на грани – с 13-м временем. Второй сегмент эту картину подтвердил: даже скинув со времени почти полсекунды Даниил занял ту же позицию. А вот его партнер так сильно прибавить не смог и расположился лишь строчкой выше. 

Квят проиграл напарнику в квалификации в девятый раз за сезон и досрочно потерпел поражение в дуэли. 

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Учитывая стартовые позиции, AlphaTauri действительно положилась на стратегов, поставив обоим пилотам шины Medium для старта. Тактика выглядела рискованной – во всем пелотоне ее разделили лишь Себастьян Феттель да Ромен Грожан. Причина понятна – на холодной трассе и Soft прогреть было непросто, что уж говорить про более жесткие шины. 

В итоге, уже на первом круге и Квят, и Гасли потеряли по паре позиций. Однако их стратегия была рассчитана на более поздний прорыв. Вот только в случае Даниила ему не суждено было сбыться. 

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, обгоняет вылетевшего с трассы Даниила Квята, AlphaTauri AT01

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, обгоняет вылетевшего с трассы Даниила Квята, AlphaTauri AT01

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

К 15-му кругу вслед за пит-стопами соперников Квят поднялся в зачетную зону, вот только на хвосте у него оказался переобувшийся в самом начале гонки Алекс Элбон. Понятно, что сопротивляться Red Bull темп Даниилу не позволял. Пытаясь отбиться он перетормозил и срезал поворот. Россиянин вернулся на асфальт и продолжил гонку, но уже не мог помешаться Элбону пройти вперед по внутренней. 

А дальше произошло непонятное. Спокойно объезжая Квята Алекс зачем-то расширил траекторию и задним левым колесом снес AlphaTauri переднее крыло. Мало того, что это произошло в начале круга, так еще и обломки повредили Даниилу днище и тормозные воздуховоды. 

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, едет в боксы со сломанным крылом

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, едет в боксы со сломанным крылом

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Кое-как добравшись до боксов, поменяв шины и носовой обтекатель Квят вернулся на трассу последним. Даже от Николя Латифи его отделяло больше 30 секунд. Дальше бороться Даниил уже не мог. Как и объяснить действия Элбона.

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«Я полагаю, он просто потерял ориентацию в пространстве. Он просто не понял, куда ведет свою машину, и в итоге сломал мое переднее крыло, нанеся сильные повреждения.

В результате поломки крыла затем было повреждено и днище, тормоза, система охлаждения. В этот момент вся моя гонка была по сути разрушена.

Затем у меня просто не было темпа, потому что машина была слишком сильно повреждена в результате этой аварии», – сказал Квят после финиша.

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Элбона наказали пятью секундами штрафа и двумя штрафными баллами, но вряд ли Даниилу от этого полегчало. Поздний сейфти-кар мог вернуть его в гонку и борьбу за очки. Но поврежденная машина не позволила пройти даже Williams Латифи. В бесплодной борьбе с ним Квят и закончил Гран При на последнем месте. 

15-я позиция стала для Даниила худшей с прошлогоднего Гран При Сингапура. То есть так низко Квят не опускался больше года.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Что могло быть: седьмое место

На момент прискорбного контакта с Элбоном Квят шел прямо позади своего напарника Гасли, и в целом от него не отставал. Пьер работал с той же стратегией и в итоге выжал из нее максимум. 

За счет позднего пит-стопа француз долгое время шел седьмым, смена шин выбросила его из топ-10, но Гасли получил свежий Hard против уже сдававшего Medium соперников. К тому же, в отличие от многих из них он мог проехать гонку с одним пит-стопом.

Еще до схода Норриса и выехавшего сейфти-кара Пьер добрался до восьмой позиции. А свежая резина в конце гонки позволила ему подняться на шестую. Нет сомнений, что без форс-мажора Квят работал бы по той же стратегии. Конечно, не факт, что ему все удалос бы так же, как Гасли – мы уже видели в жтом сезоне проблемы с обгонами у Даниила.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, за поребриками

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, за поребриками

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Он мог застрять, например, за Шарлем Леклером и остаться восьмым. Мог заковыряться еще чуть раньше и быть девятым-десятым. Но гоночный расклад явно позволял россиянину брать очки. А в оптимальной ситуации он и финишировал бы вслед за Гасли – седьмым. 

Выше этой позиции Квят не поднимался с прошлогоднего Хоккенхайма. Так что это точно было бы успехом. Если бы не Элбон.

Чего ждать теперь: сюрпризов

Следующие два этапа пройдут на трассах, куда современная Формула 1 не приезжала, и чего от них ждать – пока никто не знает. 

Визуально трасса Альгарве похожа на Барселону, которая в этом году у Квята не слишком задалась: в топ-10 он не попал ни в квалификации, ни в гонке. Правда, Гасли там был в Q3 и потом набрал очки. Да и сам Даниил ранее в Каталонии был стабилен. 

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

По чистой скорости сейчас AlphaTauri не выглядит крепким середняком. Renault добилась мощного прогресса, а Racing Point была хороша изначально. Соперниками Фаэнцы выглядят McLaren и слегка пришедшая в себя Ferrari, но в Германии обе выглядели сильнее команды Квята. 

Однако, вчера стратегия должна была принести Даниилу очки. Может, в Портимане сложится лучше?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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