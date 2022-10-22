«Страдают дети наших сотрудников». Хорнер отчитал критиков Red Bull

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Команда Red Bull Racing в настоящее время продолжает диалог с FIA по поводу финансовых вопросов: федерация уже объявила, что по итогам 2021 года «Быки» не уложились в лимит бюджета, но кроме этого не раскрыла никаких деталей.

Известно лишь, что нарушение относится к категории несущественных, то есть не превышает 5% от базовой суммы в $145 млн.

И пока соперники в один голос требуют максимально сурового наказания и не жалеют эпитетов в адрес нарушителей, сама RBR пробует доказать, что в действительности не получила от перерасхода – даже если он был – никакого спортивного преимущества.

На субботней пресс-конференции FIA в американском Остине глава Red Bull Кристиан Хорнер позволил себе довольно жестко высказаться обо всей этой ситуации.

«Мы продолжаем общаться с FIA о деталях расходов и о тех смягчающих обстоятельствах, которые существуют, – объяснил британец. – Мы не получили вообще никакой выгоды с точки зрения работы над машиной или операционной деятельности, причем это касается как 2021, так и 2022 года.

Если говорить о лимите бюджетов, то в нашей заявке сумма расходов была значительно ниже предела. Мы допускали, что какие-то моменты потенциально могут измениться, так как этот процесс совсем недавно был прописан в правилах, он еще совсем новый. Но профессиональные сторонние бухгалтеры внимательно изучили все 52 страницы этого регламента и сказали, что мы все сделали правильно.

Так что мы категорически не согласны с тем, что получили хоть какое-то [несправедливое] преимущество в 2021, 22, 23 или 24 году. Некоторые команды говорят даже про 2026-й, это абсолютные выдумки».

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Зак Браун, генеральный директор, McLaren Racing, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Также Хорнер ответил своему коллеге из McLaren Заку Брауну, который недавно написал в адрес боссов Ф1 письмо, где обвинил Red Bull в мошенничестве.

Кристиан назвал это письмо «чрезвычайно разочаровывающим и шокирующим».

Он объяснил: «Начиная с Сингапура в наш адрес сыплются публичные обвинения. Это обманная риторика – мы, якобы, получили [благодаря перерасходу] огромную выгоду.

Те цифры, которые приходилось видеть в СМИ, не имеют ничего общего с реальностью. А тот вред, который нанесен нашему бренду, нашим партнерам и пилотам, а также сотрудникам, мы считаем очень серьезным.

Дети тех, кто у нас работает, подвергаются на игровых площадках оскорблениям со стороны других детей. Это совершенно несправедливо после надуманных обвинений от команд-соперниц.

Недопустимо просто выдвигать такого рода обвинения без каких-либо фактов и оснований. Мы абсолютно потрясены подобными действиями».

Хорнер добавил, что в пятницу общался с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом по этому вопросу – и рассчитывает на быстрое завершение истории.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Пока в Red Bull не приняли решение о том, признавать ли нарушение финансовой дисциплины. Если FIA не сможет убедить команду сделать это, предусмотренные процедуры могут занять много месяцев.

«Мы занимаемся этим уже примерно десять дней, – рассказал глава RBR. – То продвигаемся вперед, то отступаем назад.

Я надеялся, что получится все решить до начала этого уик-энда или хотя бы по ходу Гран При. Если же ответ [на вопрос о признании нарушения] все же окажется отрицательным, нам придется идти в специальный финансовый совет, а также, возможно, и в Апелляционный суд.

Это может занять шесть месяцев, а может и девять. Но мы к этому не стремимся. Наif цель – как можно быстрее закрыть все вопросы с 2021 годом. Думаю, дискуссия с FIA выходит здоровой и продуктивной.

Надеюсь, мы окончательно договоримся уже в ближайшем будущем».