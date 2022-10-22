Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Ферстаппен возглавил протокол финальной тренировки в Остине Следующая / Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц
Формула 1 Новость

«Страдают дети наших сотрудников». Хорнер отчитал критиков Red Bull

Глава команды резко высказался в адрес тех, кто «без каких-либо фактов и оснований» обвиняет RBR в финансовых нарушениях

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
«Страдают дети наших сотрудников». Хорнер отчитал критиков Red Bull
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Red Bull Racing в настоящее время продолжает диалог с FIA по поводу финансовых вопросов: федерация уже объявила, что по итогам 2021 года «Быки» не уложились в лимит бюджета, но кроме этого не раскрыла никаких деталей.  

Известно лишь, что нарушение относится к категории несущественных, то есть не превышает 5% от базовой суммы в $145 млн. 

И пока соперники в один голос требуют максимально сурового наказания и не жалеют эпитетов в адрес нарушителей, сама RBR пробует доказать, что в действительности не получила от перерасхода – даже если он был – никакого спортивного преимущества. 

На субботней пресс-конференции FIA в американском Остине глава Red Bull Кристиан Хорнер позволил себе довольно жестко высказаться обо всей этой ситуации. 

«Мы продолжаем общаться с FIA о деталях расходов и о тех смягчающих обстоятельствах, которые существуют, – объяснил британец. – Мы не получили вообще никакой выгоды с точки зрения работы над машиной или операционной деятельности, причем это касается как 2021, так и 2022 года.

Если говорить о лимите бюджетов, то в нашей заявке сумма расходов была  значительно ниже предела. Мы допускали, что какие-то моменты потенциально могут измениться, так как этот процесс совсем недавно был прописан в правилах, он еще совсем новый. Но профессиональные сторонние бухгалтеры внимательно изучили все 52 страницы этого регламента и сказали, что мы все сделали правильно.

Так что мы категорически не согласны с тем, что получили хоть какое-то [несправедливое] преимущество в 2021, 22, 23 или 24 году. Некоторые команды говорят даже про 2026-й, это абсолютные выдумки».

Читайте также:
Зак Браун, генеральный директор, McLaren Racing, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Зак Браун, генеральный директор, McLaren Racing, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Также Хорнер ответил своему коллеге из McLaren Заку Брауну, который недавно написал в адрес боссов Ф1 письмо, где обвинил Red Bull в мошенничестве. 

Кристиан назвал это письмо «чрезвычайно разочаровывающим и шокирующим». 

Он объяснил: «Начиная с Сингапура в наш адрес сыплются публичные обвинения. Это обманная риторика – мы, якобы, получили [благодаря перерасходу] огромную выгоду.  

Те цифры, которые приходилось видеть в СМИ, не имеют ничего общего с реальностью. А тот вред, который нанесен нашему бренду, нашим партнерам и пилотам, а также сотрудникам, мы считаем очень серьезным.

Дети тех, кто у нас работает, подвергаются на игровых площадках оскорблениям со стороны других детей. Это совершенно несправедливо после надуманных обвинений от команд-соперниц.

Недопустимо просто выдвигать такого рода обвинения без каких-либо фактов и оснований. Мы абсолютно потрясены подобными действиями».

Хорнер добавил, что в пятницу общался с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом по этому вопросу – и рассчитывает на быстрое завершение истории.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

Пока в Red Bull не приняли решение о том, признавать ли нарушение финансовой дисциплины. Если FIA не сможет убедить команду сделать это, предусмотренные процедуры могут занять много месяцев. 

«Мы занимаемся этим уже примерно десять дней, – рассказал глава RBR. – То продвигаемся вперед, то отступаем назад. 

Я надеялся, что получится все решить до начала этого уик-энда или хотя бы по ходу Гран При. Если же ответ [на вопрос о признании нарушения] все же окажется отрицательным, нам придется идти в специальный финансовый совет, а также, возможно, и в Апелляционный суд. 

Это может занять шесть месяцев, а может и девять. Но мы к этому не стремимся. Наif цель – как можно быстрее закрыть все вопросы с 2021 годом. Думаю, дискуссия с FIA выходит здоровой и продуктивной.  

Надеюсь, мы окончательно договоримся уже в ближайшем будущем».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ферстаппен возглавил протокол финальной тренировки в Остине
Предыдущая новость

Ферстаппен возглавил протокол финальной тренировки в Остине
Следующая новость

Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц

Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Williams назвала своего нового гонщика на 2023 год. Но есть нюанс
Формула 1

Williams назвала своего нового гонщика на 2023 год. Но есть нюанс

Последний поворот трассы в Остине получил имя Марио Андретти Гран При США
Формула 1

Последний поворот трассы в Остине получил имя Марио Андретти

В McLaren не поверили, что Alpine отпустит Пиастри до конца сезона
Формула 1

В McLaren не поверили, что Alpine отпустит Пиастри до конца сезона

Больше от
Кристиан Хорнер
Хорнер отменил запланированную пресс-конференцию и начал консультации с FIA
Формула 1

Хорнер отменил запланированную пресс-конференцию и начал консультации с FIA

«Все стало ясно с первого дня тестов». Хорнер об увольнении Квята из Red Bull
Формула 1

«Все стало ясно с первого дня тестов». Хорнер об увольнении Квята из Red Bull

Хорнер назвал ошибкой правило, сделавшее Макса чемпионом Гран При Японии
Формула 1

Хорнер назвал ошибкой правило, сделавшее Макса чемпионом

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При США: дуэли в квалификациях Гран При США
Формула 1

Гран При США: дуэли в квалификациях

Ферстаппен: Было сложно ехать после новости о смерти босса Red Bull Гран При США
Формула 1

Ферстаппен: Было сложно ехать после новости о смерти босса Red Bull

Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц
Формула 1

Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц

Самое важное:

Гран При США: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При США: дуэли в квалификациях

Лэнс Стролл добыл лучший в сезоне квалификационный результат для Aston Martin, а Валттери Боттас дошел до третьего сегмента впервые с Венгрии

Леклер пообещал провести гонку «без безумного риска»
Формула 1 Формула 1

Леклер пообещал провести гонку «без безумного риска»

В квалификации Гран При США Шарль стал вторым, но гонку ему предстоит начинать с 12-го места

Ферстаппен: Было сложно ехать после новости о смерти босса Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Было сложно ехать после новости о смерти босса Red Bull

Макс остался в американской квалификации третьим, но пообещал провести гонку так, чтобы Дитрих Матешиц мог бы им гордиться

Сайнс о поуле: В каждом повороте было новое приключение
Формула 1 Формула 1

Сайнс о поуле: В каждом повороте было новое приключение

Испанский гонщик стал лучшим по итогам субботней сессии в Остине, но его преимущество над преследователями сложно назвать убедительным

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.