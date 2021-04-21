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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Автор:
, Ответственный редактор

Повреждение переднего крыла в контакте с Максом Ферстаппеном ощутимо сказалось на скорости Льюиса по ходу первого отрезка

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Стартовав на Гран При Эмилии-Романьи с поула, Льюис Хэмилтон не смог удержать лидерство в первом повороте. Макс Ферстаппен оказался внутри и сумел оттеснить лидера сезона на второе место. 

Более того, в контакте между машинами оказалось повреждено переднее крыло Mercedes: оно лишилось горизонтального элемента с внешней стороны торцевой пластины. 

В команде приняли решение не менять крыло на первом плановом пит-стопе на 32-м круге, так как в тот момент гонщики переходили на слики, и у Льюиса появился реальный шанс вернуть лидерство. Однако еще через шесть кругов сэр семикратный улетел с трассы в «Тозе», окончательно доломав крыло, после чего на его W12 поставили новое.  

Как рассказал главный гоночный инженер Эндрю Шовлин, на первой части дистанции Хэмилтон значительно терял в темпе из-за повреждений.

«Первоначально все выглядело очень скверно, – рассказал он. – Мы оценили потерю примерно в полсекунды. Особенно сильно нас беспокоило то обстоятельство, что пластину просто оторвало, из-за чего возник разброс давления. Это, в свою очередь привело к нестабильности протекания потоков вдоль машины. Нам еще очень повезло, что обошлось без прокола шины.

Когда ситуация немного стабилизировалась, стало ясно, что мы несколько ошиблись с прогнозами, и реальная потеря составляет около трех десятых на круге. Но так как мы с Максом были очень близки по темпу, и эта потеря была весьма существенной и сдерживала нас».

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В итоге Хэмилтон после своей ошибки пробился через пелотон и финишировал вторым. Оценивая такой результат, Шовлин сказал: «Тут все зависит от того, с каких позиций смотреть. Думаю, если вспомнить момент, когда Льюис застрял в гравии, а машина Валттери [Боттаса] была вдребезги разбита после столкновения с Джорджем [Расселлом], то второе место в сочетании с лидерством в обоих зачетах выглядит хорошим достижением. 

Было очень приятно видеть прорыв Льюиса и возможности машины в тот момент, когда она получила исправное крыло. Так что в целом получилось весьма неплохо спасти весьма скверный день».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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