Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах Следующая / Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе
Формула 1 / Гран При Австрии Самое интересное

Столкновение Феттеля и Райкконена: видео

Для бывших партнеров по Ferrari последний круг Гран При Австрии закончился в гравии

Столкновение Феттеля и Райкконена: видео

В концовке гонки в Шпильберге Кими Райкконен наседал на Джорджа Расселла в споре за 11-ю позицию. Эту пару нагнал Себастьян Феттель – и попробовал воспользоваться борьбой соперников, чтобы самому подняться выше.

Немец занял внутреннюю траекторию на выходе из четвертого поворота, смог поравняться с Кими и даже выйти вперед, но в этот момент между Alfa Romeo и Aston Martin произошел контакт.  

Вот как это было:

 

После схода Феттель отметил: «Думаю, это было обычное недопонимание. Никакого умысла ни у одного из нас точно не было.

Я в тот момент был внутри и чуть впереди. Не знаю, надо еще посмотреть записи. Ну и поговорить с самим Кими – но мне кажется, это все же недопонимание».

Читайте также:

 
 
Поделились
Комментарии
Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

Предыдущая новость

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

Следующая новость

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

1 ч
2
Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

2 ч
3
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

2 ч
4
Формула 1

Босс Red Bull: Норриса наказали напрасно

1 ч
5
Формула 1

Ферстаппена насмешили слова, что Перес перестал брать его настройки

5 ч
Самое важное:
Расселл на первом круге потерял 5 мест из-за действий Цуноды
Формула 1

Расселл на первом круге потерял 5 мест из-за действий Цуноды

7мин
Мазепин нашел позитив в Гран При Австрии: сжег много калорий
Формула 1

Мазепин нашел позитив в Гран При Австрии: сжег много калорий

15мин
Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе
Формула 1

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе

39мин
Столкновение Феттеля и Райкконена: видео
Формула 1

Столкновение Феттеля и Райкконена: видео

39мин
Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах
Формула 1

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
В Alfa Romeo усомнились в продлении контракта Райкконена
Формула 1

В Alfa Romeo усомнились в продлении контракта Райкконена

Новая расцветка Alfa Romeo: три единицы и щит на носу Гран При Штирии
Формула 1

Новая расцветка Alfa Romeo: три единицы и щит на носу

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Технический анализ: пакет обновлений Aston Martin AMR21 Гран При Австрии
Формула 1

Технический анализ: пакет обновлений Aston Martin AMR21

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо Гран При Австрии
Формула 1

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил
Формула 1

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

Самое читаемое Сегодня

Гран При Австрии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах
Формула 1 Формула 1

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе
Формула 1 Формула 1

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе

Машина Хэмилтона непонятно почему потеряла прижимную силу
Формула 1 Формула 1

Машина Хэмилтона непонятно почему потеряла прижимную силу

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Босс Red Bull: Норриса наказали напрасно
Формула 1 Формула 1

Босс Red Bull: Норриса наказали напрасно

Столкновение Феттеля и Райкконена: видео
Формула 1 Формула 1

Столкновение Феттеля и Райкконена: видео

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

Самое важное:

Расселл на первом круге потерял 5 мест из-за действий Цуноды
Формула 1 Формула 1

Расселл на первом круге потерял 5 мест из-за действий Цуноды

Мазепин нашел позитив в Гран При Австрии: сжег много калорий
Формула 1 Формула 1

Мазепин нашел позитив в Гран При Австрии: сжег много калорий

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе
Формула 1 Формула 1

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе

Столкновение Феттеля и Райкконена: видео
Формула 1 Формула 1

Столкновение Феттеля и Райкконена: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.