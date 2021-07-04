Столкновение Феттеля и Райкконена: видео
Для бывших партнеров по Ferrari последний круг Гран При Австрии закончился в гравии
В концовке гонки в Шпильберге Кими Райкконен наседал на Джорджа Расселла в споре за 11-ю позицию. Эту пару нагнал Себастьян Феттель – и попробовал воспользоваться борьбой соперников, чтобы самому подняться выше.
Немец занял внутреннюю траекторию на выходе из четвертого поворота, смог поравняться с Кими и даже выйти вперед, но в этот момент между Alfa Romeo и Aston Martin произошел контакт.
Вот как это было:
После схода Феттель отметил: «Думаю, это было обычное недопонимание. Никакого умысла ни у одного из нас точно не было.
Я в тот момент был внутри и чуть впереди. Не знаю, надо еще посмотреть записи. Ну и поговорить с самим Кими – но мне кажется, это все же недопонимание».
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