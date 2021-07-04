Столкновение Феттеля и Райкконена: видео

В концовке гонки в Шпильберге Кими Райкконен наседал на Джорджа Расселла в споре за 11-ю позицию. Эту пару нагнал Себастьян Феттель – и попробовал воспользоваться борьбой соперников, чтобы самому подняться выше.

Немец занял внутреннюю траекторию на выходе из четвертого поворота, смог поравняться с Кими и даже выйти вперед, но в этот момент между Alfa Romeo и Aston Martin произошел контакт.

Вот как это было:

После схода Феттель отметил: «Думаю, это было обычное недопонимание. Никакого умысла ни у одного из нас точно не было.

Я в тот момент был внутри и чуть впереди. Не знаю, надо еще посмотреть записи. Ну и поговорить с самим Кими – но мне кажется, это все же недопонимание».